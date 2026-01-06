Χιμένεθ: «Έχω ζητήσει έναν παίκτη με σπουδαία καριέρα στην Ελλάδα»

Ο Ισπανός προπονητής του Άρη, Μανόλο Χιμένεθ, ρωτήθηκε για τα μεταγραφικά ζητήματα και μάλιστα αναφέρθηκαν και ονόματα στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μετά τη νίκη-πρόκριση επί του Παναιτωλικού.
«Θα ήθελα να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Διευκολύνει την απάντησή μου αυτό που ανέφερα νωρίτερα. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν στο ελληνικό πρωτάθλημα ομάδες οι οποίες μπορούν με μία-δύο μεταγραφές να καλύψουν όλο τον δικό μας προϋπολογισμό.
Όταν μια ομάδα μπορεί να δώσει τρία και τέσσερα εκατομμύρια για παίκτη που μπορεί να αποκτήσει άμεσα, αυτό σημαίνει ότι έχει αυτή τη δυνατότητα...»
