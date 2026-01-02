Μενού

Χωρίς τον Ελ Καμπί η κορυφαία ενδεκάδα για την φάση των ομίλων του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής

Με μία ηχηρή απουσία, εκείνη του Αγιούμπ Ελ Καμπί, ολοκληρώθηκε η καλύτερη ενδεκάδα για την φάση των ομίλων του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής

Ολοκληρώθηκε την Τετάρτη (31/12) η φάση των ομίλων για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, με τις 16 ομάδες που πέρασαν στην επόμενη φάση να αρχίζουν να αγωνίζονται από αύριο (03/01) για μία θέση στους «8» της διοργάνωσης.

Όπως συνηθίζεται, λίγο μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης τέτοιων ειδών τουρνουά, βγαίνει η ενδεκάδα με τους καλύτερους παίκτες σε κάθε θέση. Έτσι λοιπόν σήμερα το πρωί (02/01) βγήκε και η καλύτερη ενδεκάδα της φάσης των ομίλων του θεσμού, η οποία χαρακτηρίστηκε το λιγότερο...αμφιλεγόμενη, καθώς «στιγματίστηκε» από ηχηρές απουσίες και κάποιες περίεργες επιλογές.

