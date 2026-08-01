Χρυσές ξανά οι αδερφές Αλεξανδρή: Απόλυτος ελληνικός θρίαμβος στο Ευρωπαϊκό του Παρισιού

Η Άννα Μαρία Αλεξανδρή και η Ειρήνη Μαρίνα Αλεξανδρή, μετά το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησαν την Παρασκευή στο τεχνικό ντουέτο, χάρισαν στη χώρα μας, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ένα ακόμα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού, αυτή τη φορά εξασφαλίζοντας την κορυφαία βαθμολογία στον τελικό του ελεύθερου ντουέτου.
Πραγματοποίησαν ένα εξαιρετικό πρόγραμμα, συγκεντρώνοντας 316.38 βαθμούς, αφήνοντας πίσω τους τις Ισπανίδες που είχαν λάβει την υψηλότερη βαθμολογία στον προκριματικό, για να πάρουν στον τελικό 315.64, ενώ στο τρίτο σκαλί ανέβηκε η Ρωσία.
Είναι το τρίτο χρυσό μετάλλιο που κατακτά η Ελλάδα στην καλλιτεχνική κολύμβηση στην ιστορία των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων, με πρώτο εκείνο στο ελεύθερο ομαδικό, πριν δύο χρόνια στο Βελιγράδι. Συνολικά, είναι το 15ο χρυσό για τη χώρα μας στην αιωνόβια ιστορία του θεσμού.
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