«Τώρα στα γεράματα, μάθε γέρο γράμματα»: Τα επικά πειράγματα Χιώτη - Παυλόπουλου πριν το «Καλημέρα Ελλάδα»

Σε πυρετώδεις ρυθμούς προετοιμασιών βρίσκονται ο Βασίλης Χιώτης και ο Άκης Παυλόπουλος, μετρώντας αντίστροφα για την τηλεοπτική τους πρεμιέρα στην πρωινή ζώνη του ΑΝΤ1. Το δημοσιογραφικό δίδυμο αναλαμβάνει πλέον τα ηνία της ιστορικής εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» για τη νέα σεζόν, με την επίσημη φωτογράφιση του ανανεωμένου ενημερωτικού μαγκαζίνο να έχει ήδη πραγματοποιηθεί πριν από λίγες ημέρες.

Μια πρώτη «γεύση» από την εξαιρετική χημεία που θα δούμε στους δέκτες μας έδωσε ο σταθμός μέσα από τα social media, δημοσιεύοντας ένα απολαυστικό backstage βίντεο από τη φωτογράφιση. Σε αυτό, οι δύο παρουσιαστές επιδίδονται σε ένα ξεκαρδιστικό τηλεοπτικό «πινγκ πονγκ», με τις ατάκες και τον αυτοσαρκασμό να δίνουν και να παίρνουν.

Την αρχή στο βίντεο έκανε ο Άκης Παυλόπουλος, απευθυνόμενος με νόημα στην κάμερα: «Τώρα, εσύ θες να σου πούμε τι κάνουμε εδώ. Ο κ. Χιώτης θα σου πει». Η απάντηση του νέου του τηλεοπτικού παρτενέρ ήρθε άμεσα και με έντονη δόση χιούμορ: «Τώρα στα γεράματα, μάθε γέρο γράμματα».

Όταν, δε, ο Άκης Παυλόπουλος του υπενθύμισε τις απαιτήσεις της πρωινής ζώνης επισημαίνοντας ότι «θα ξυπνάει νωρίς», ο Βασίλης Χιώτης δεν έκρυψε τον... πόνο του: «Μη μου το ξαναπείς αυτό, πονάω! Αλλά έχω τον Άκη δίπλα, οπότε δεν φοβάμαι τίποτα».

Τα πειράγματα συνεχίστηκαν αμείωτα, με τον Παυλόπουλο να αστειεύεται για την κατανομή των ρόλων: «Θα έρχεται ο Χιώτης, θα κοιμάμαι εγώ. Κάπως έτσι θα πηγαίνει», για να λάβει την άμεση απάντηση του συνεργάτη του: «Μάλλον το ανάποδο θα συμβαίνει!».

Το backstage βίντεο έκλεισε μέσα σε θερμό κλίμα, με τους δύο δημοσιογράφους να εύχονται «καλή σεζόν» και «καλή χρονιά», υποσχόμενοι στο κοινό πως έχουν πολλά να πουν.