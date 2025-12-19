Χρυσό, αργυρό και χάλκινο: «Τρικολόρε» μεταλλίων για τους Έλληνες καταδύτες στην Πολωνία

Με πολύ καλές εμφανίσεις ξεκίνησαν τις υποχρεώσεις τους στο Ανοιχτό Χειμερινό Πρωτάθλημα Καταδύσεων Πολωνίας «Polish Winter Open Championships», στην πόλη Ρζέσοβ, την Παρασκευή 19/12, οι Έλληνες καταδύτες.

Στους αγώνες λαμβάνουν μέρος αθλητές και αθλήτριες συλλόγων της Πολωνίας καθώς και οι Εθνικές Ομάδες Πολωνίας, Τσεχίας, Ολλανδίας, Ουκρανίας, Νορβηγίας και Ελλάδας.

Πολωνία: Τα μετάλλια της ελληνικής αποστολής

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Σπυρίδων Κοτζαγιάννης στο 1μ. Τραμπολίνο Β’ κατηγορίας Αγοριών με 335,35 βαθμούς.

Με το αργυρό μετάλλιο ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου ο Θεόφιλος Αυθίνος, στο 1μ. Τραμπολίνο Ανδρών της Open κατηγορίας με 293,35 βαθμούς. Στο ίδιο αγώνισμα, ο Παναγιώτης Καπνόπουλος αναδείχθηκε 5ος με 219,45 β.

Και ακόμα, κατάφερε να κερδίσει το χάλκινο μετάλλιο στα 3μ. Α’ κατηγορίας Αγοριών με 407,20 βαθμούς.

Στο 1μ. Γυναικών Open, η Μαργαρίτα Γιαννοπούλου πήρε την 5η θέση με 184,95 β.

Στο 1μ. Β’ κατηγορίας Κοριτσιών, η Χριστίνα Τζουμανίκα κατέλαβε την 11η θέση με 190,30 β.

