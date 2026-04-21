Η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ποδοσφαίρου - Το ποσό που ζαλίζει (δεν άξιζε)

Στο ποδόσφαιρο - όπως και σε όλα τα αθλήματα, ουσιαστικά - τα ρεκόρ υπάρχουν για να σπάνε. Αλλά, τα 222 εκατομμύρια ευρώ που έδωσε η Παρί Σεν Ζερμέν για να αποκτήσει τον Βραζιλιάνο Νεϊμάρ από την Μπαρτσελόνα το 2017 κρατά καλά στην κορυφή των ακριβότερων μεταγραφών στην ιστορία.

Μία ανάλυση του BBC στα πολλά, πάρα πολλά χρήματα, που έχουν δαπανηθεί ανά τα χρόνια για τέτοιες μετακινήσεις ποδοσφαιριστών, αποτελούν και μία ουσιαστική ματιά στην πορεία που ακολουθεί το ίδιο το άθλημα: από την χρυσή εποχή στην Ιταλία, στους Γκαλάκτικος της Ρεάλ και τα δολάρια του Παρισιού.

Από την περίοδο της μεταγραφής του Πάολο Ρόσι, το ρεκόρ της μεγαλύτερης μεταγραφής - οικονομικά πάντα - έχει αλλάξει χέρια 20 φορές.

Και μετά τον Νεϊμάρ, που σίγουρα δεν... βγήκε, το βρετανικό μέσο κάνει αναφορά σε όλες εκείνες τις μετακινήσεις που αποδείχθηκαν άξιες των χρημάτων τους.

Στο νούμερο 10 κατατάσσει την μετακίνηση του Γκάρεθ Μπέιλ στη Ρεάλ Μαδρίτης από την Τότεναμ το 2013, για ποσό άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ. Και μπορεί ο Ουαλός να μην ήταν πάντα ο πιο αγαπητός της κερκίδας, αλλά, κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι έφυγε από τη Μαδρίτη με πέντε ευρωπαϊκούς τίτλους.

Στο εννέα ο Βραζιλιάνος Ρονάλντο, ο οποίος μπορεί να ενταχθεί στη λίστα για πολλούς λόγους. Το 1996, μετακινήθηκε από την PSV στην Μπαρτσελόνα για σχεδόν 20.000.000 και έναν χρόνο αργότερα έγινε κάτοικος Μιλάνου, με την μεταγραφή του στην Ίντερ για 27 εκατομμύρια. Οι τραυματισμοί του δεν του επέτρεψαν να φτάσει στα επίπεδα που μπορούσε, αλλά το άστρο του δεν θα σβήσει ποτέ.

Το καλοκαίρι του 1996 ήταν ιδιαίτερα επικερδές για τους λογιστές των συλλόγων. Πριν από το τέλος του Ιουλίου, η Νιούκαστλ Γιουνάιτεντ απέκτησε τον Άλαν Σίρερ από την Μπλάκμπερν Ρόβερς για λίγο παραπάνω από 18 εκατ.

Το 2001 η Ρεάλ Μαδρίτης έβαλε βαθιά το χέρι στην τσέπη και πλήρωσε 77 εκατομμύρια ευρώ για να αγοράσει τον Ζινεντίν Ζιντάν από την ιταλική Γιουβέντους. Η ιστορία της μεταγραφής έμεινε στην ιστορία για το σημείωμα του προέδρου της Ρεάλ, Φλορεντίνο Πέρεθ, ο οποίος έγραψε σε μια χαρτοπετσέτα «Θέλεις να παίξεις στη Ρεάλ Μαδρίτης;» και ο Ζιντάν να απαντά «ναι».

Κατά το BBC, ο Ζιντάν μένει στο έξι καθώς η μεταγραφή που άλλαξε την ιστορία της Ρεάλ ήταν η απόκτηση του Λουίς Φίγκο από τον αιώνιο αντίπαλο, τη Μπαρτσελόνα, το 2000, έναντι 62 εκατομμυρίων ευρώ. Η κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας μήνες μετά την άφιξή του στη Μαδρίτη, εν μέρει λόγω της φόρμας του στη Μπαρτσελόνα, ήταν ακόμη ένα πλήγμα για τους Καταλανούς.

Επόμενη στη λίστα, η μεταγραφή του Ρομπέρτο Μπάτζιο από την Φιορεντίνα στην αντίπαλο Γιουβέντους, για 10 έως 12,9 εκατομμύρια ευρώ (με βάση την τότε ισοτιμία) , το 1990. Η ιστορία λέει ότι ο πρόεδρος της ομάδας, Φλάβιο Ποντέλο, αναγκάστηκε να οχυρωθεί μέσα στο Στάδιο Αρτέμιο Φράνκι, καθώς εξεγερμένο πλήθος οπαδών απειλούσε να τον λιντσάρει. Και μπορεί ο παίκτης να έφυγε από την ομάδα, αλλά ήταν για πάντα μέσα στην καρδιά του.

Μετά τον Μπάτζιο στην τρίτη θέση, ο Ρουντ Γκούλιτ, ένας από τους σημαντικότερους αστέρες της Μίλαν του Σίλβιο Μπερλουσκόνι. Εντάχθηκε στην ομάδα από την PSV το 1987, για περίπου 7 εκατομμύρια ευρώ. Ο «απόλυτος ποδοσφαιριστής» που μπορούσε να παίξει οπουδήποτε και να κάνει σχεδόν τα πάντα με την ψυχραιμία, την ικανότητα και το τρομερό του σώμα, κέρδισε τη Χρυσή Μπάλα και βοήθησε τους Ροσονέρι να κατακτήσουν το πρώτο τους Σκουντέτο μετά από μια δεκαετία.

Ο εκρηκτικός χαρακτήρας του Ντιέγκο Μαραντόνα έπεισε την Μπαρτσελόνα να τον πουλήσει στην Νάπολη το 1984 έναντι 12-13,5 εκατ. ευρώ. Ο Αργεντίνος οδήγησε την ομάδα στο πρώτο της Σκουντέτο και ύστερα άλλα τρία. Κέρδισε το Κύπελλο UEFA και το Κύπελλο Ιταλίας και όταν οι εκπληκτικές ατομικές του εμφανίσεις οδήγησαν την Αργεντινή στη δόξα του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 1986, οι Ναπολιτάνοι τον ανακήρυξαν περήφανα έναν απ΄αυτούς. Η κληρονομία του παραμένει ζωντανή σε κάθε σημείο της πόλης και λατρεύεται.

Στη νούμερο ένα θέση η μετακίνηση του Κριστιάνο Ρονάλντο από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην Ρεάλ Μαδρίτης το 2009 για 94 εκατομμύρια ευρώ. Και άξιζε κάθε ευρώ - μπορεί και πολλά παραπάνω. Ο θρύλος της Πορτογαλίας σκόραρε 450 γκολ σε 438 παιχνίδια σε εννέα σεζόν. Κέρδισε τέσσερα Champions League και τέσσερις Χρυσές Μπάλες όσο ήταν στη Μαδρίτη.

