Η «απάντηση» του Λεμπρόν στον Γιάννη: «Είναι τιμή μου...»

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά την επικράτηση των Μπακς.

Τα ελάφια επικράτησαν με 105-101 των Λέικερς μέσα στο Λος Άντζελες. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πρωταγωνίστησε με 21 πόντους, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 τάπες σε 31 λεπτά, ενώ και ο ΛεΜπρόν λίγο έλειψε να πετύχει triple double.

O Greek Freak αποθέωσε τον Βασιλιά μετά το τέλος, ενώ και ο σταρ των Λέικερς έδειξε τον σεβασμό του προς τον Γιάννη.

