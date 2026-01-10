Η «απάντηση» του Λεμπρόν στον Γιάννη: «Είναι τιμή μου...»

Τα ελάφια επικράτησαν με 105-101 των Λέικερς μέσα στο Λος Άντζελες. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πρωταγωνίστησε με 21 πόντους, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 τάπες σε 31 λεπτά, ενώ και ο ΛεΜπρόν λίγο έλειψε να πετύχει triple double.

O Greek Freak αποθέωσε τον Βασιλιά μετά το τέλος, ενώ και ο σταρ των Λέικερς έδειξε τον σεβασμό του προς τον Γιάννη.

Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr