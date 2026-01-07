Η ελληνική ομάδα που κατέβηκε μόνο με μία 5άδα σε ευρωπαϊκό παιχνίδι και διασύρθηκε

Η ιταλική Τράπανι κατάφερε να γίνει το θέμα των ημερών καθώς μετά από τα οικονομικά προβλήματα που προέκυψαν, η ομάδα διαλύθηκε αποχωρώντας από το πρωτάθλημα. Παράλληλα στο ευρωπαϊκό παιχνίδι που είχε με την Χάποελ Χολόν, παρατάχθηκε μόλις με πέντε παίκτες με την αναμέτρηση να διαρκεί μόλις για 7 λεπτά και το μας να λήγει με 38-5.

Στους παλιότερους στο μυαλό ήρθε αμέσως το περιβόητο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΤΣΣΚΑ και τα... νερά, στις αρχές των 90s, ωστόσο υπάρχει ένα ακόμη παιχνίδι, όπου ελληνική ομάδα παρατάχθηκε μόλις με πέντε παίκτες, εκ των οποίων οι τέσσερις έφηβοι!

Οι έφηβοι του ΠΑΟΚ στο Ταλίν

Γυρνάμε πίσω στον Νοέμβριο του 2005 όταν ο ΠΑΟΚ του Πανελούδη και του Πρέλεβιτς, συμμετείχε στο FIBA Europe Cup αντιμετωπίζοντας πολλά προβλήματα. Έχει αποκλειστεί από τη συνέχεια της διοργάνωσης, όμως στο τελευταίο παιχνίδι του ομίλου καλείται να αντιμετωπίσει την Κάλεβ Κράμο στο Ταλίν στην Εσθονία.

Διοίκηση και προπονητής παίρνουν την απόφαση να αγωνιστεί η ομάδα με σύνθεση ανάγκης, μόνο τους πιτσιρικάδες του ρόστερ συν κάποιους έφηβους. Έτσι στην Εσθονία ταξιδεύουν συνολικά 7 παίκτες με προπονητή, τον βοηθό του Πρέλεβιτς, Τάσο Μανωλόπουλο.

Το ρεπορτάζ της Αθκητικής Ηχούς πριν και μετά από το παιχνίδι

Ωστόσο από τους τέσσερις που δεν είχαν συμβόλαιο, καθότι έφηβοι, μόνο δύο μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, με αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ να παίξει όλο το παιχνίδι με μία πεντάδα, αλλά και να το τελειώσει έτσι καθώς κανείς δεν αποβλήθηκε με φάουλ.

Το αποτέλεσμα... Βατερλώ! Ο ΠΑΟΚ θα χάσει με 127-76 και θα γνωρίσει τη βαρύτερη ήττα της ευρωπαϊκής του ιστορίας. Σε εκείνο το παιχνίδι έπαιξαν ο 22χρονος Θοδωρής Γεωργίτσης, οι 18χρονοι Δημήτρης Βεργίνης και Γιάννης Βασιλείου, ο 17χρονος Στέλιος Γούλας και ο 16χρονος Χάρης Γιαννόπουλος! Καλαμπούκας και Μπούτρας ήταν οι παίκτες της... επτάδας που δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής.



