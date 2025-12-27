Η κρίσιμη παρέμβαση του Παπανικολάου στο τελευταίο τάιμ-άουτ του Μπαρτζώκα: «Είναι από φάουλ, είναι από την άλλη μεριά»

Ο Κώστας Παπανικολάου απέδειξε για ακόμη μία φορά πόσο σημαντικός είναι για τον Ολυμπιακό, ειδικά στα κρίσιμα παιχνίδια του.

Στα οκτώ δευτερόλεπτα του ματς της Euroleague με τη Βίρτους Μπολόνια, ο Γιώργος Μπαρτζώκας, θέλοντας να διασφαλίσει ότι όλα θα γίνουν σωστά, κάλεσε δύο συνεχόμενα τάιμ άουτ. Στόχος του κόουτς ήταν να οργανωθεί με ακρίβεια η επαναφορά της μπάλας και να μην υπάρξει σύγχυση ανάμεσα στους παίκτες του.

