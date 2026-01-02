Η Μαρία Σάκκαρη για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη: «Είμαι πολύ τυχερή που έχω αυτόν τον σύντροφο»

Η Μαρία Σάκκαρη αναφέρθηκε ξανά στον σύντροφό της και γιο του πρωθυπουργού Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, αλλά και τη σημασία της σχέσης τους για την ίδια εντός και εκτός παρκέ.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, η κορυφαία ελληνίδα τενίστρια δήλωσε μετά τη νίκη επί της Ναόμι Οσάκα, πως «Τα backhand ήταν κάτι που δούλεψα πολύ καλά στην preseason. Είχαμε πολλές μάχες στον αγώνα, όποια έφτανε πρώτη στην τελική κέρδιζε και τον πόντο».

Σχετικά με τον πρόσφατο αρραβώνα με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη δήλωσε: «Είμαι ένα τυχερό κορίτσι. Εύχομαι κάθε άνθρωπος να έβρισκε έναν σύντροφο που αγαπάει και τους δίνει την αγάπη που χρειάζονται. Είναι υπέροχος, απίστευτος, μου δίνει πολλή δύναμη και κουράγιο για να συνεχίζω να αγωνίζομαι στο παρκέ».

Σάκκαρη - Μητσοτάκης: Μπήκαν οι βέρες, πότε είναι ο γάμος

Πρόταση γάμου από τον αγαπημένο της Κωνσταντίνο Μητσοτάκη δέχτηκε η τενίστρια Μαρία Σάκκαρη. Τα ευχάριστα ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στον καθιερωμένο πρώτο καφέ της χρονιάς στο Κολωνάκι με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα και τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.

Στη χαλαρή κουβέντα ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη μέλλουσα νύφη του με τα καλύτερα λόγια αναφέροντας ότι ο γάμος τους έχει προγραμματιστεί για το 2027.

Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και η Μαρία Σάκκαρη είναι μαζί τα τελευταία πέντε χρόνια και πλέον ένα εντυπωσιακό μονόπετρο, οικογενειακό κειμήλιο της οικογένειάς του - καθώς άνηκε στη μητέρα του, Μαρέβα- κοσμεί το χέρι της τενίστριας.

Το ζευγάρι κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή.

«Περνάω πάρα πολύ καλά με τον Κωνσταντίνο. Δεν έχει σημασία πόσες ημέρες βρισκόμαστε αλλά πόσο καλά είμαστε όταν βρισκόμαστε μαζί. Είμαι πολύ τυχερή που τον έχω στη ζωή μου και δεν μου έχει πει ποτέ “Πού πας,” ή “Γιατί ταξιδεύεις πάλι;” είναι ο άνθρωπος που με σπρώχνει να συνεχίζω να κάνω ό,τι κάνω με τον τρόπο που το κάνω τώρα…

Ο Κωνσταντίνος είναι το πρώτο μου τηλεφώνημα μετά από κάθε αγώνα. Είναι ο Κωνσταντίνος και μετά η μητέρα μου», είχε δηλώσει σε μία από τις σπάνιες συνεντεύξεις της στην εκπομπή «Πρωταγωνιστές» η Μαρία Σάκκαρη για τη σχέση τους.

Λίγες ημέρες μετά την πρόταση γάμου, η Μαρία Σάκκαρη αναχώρησε για την Αυστραλία, όπου συμμετέχει στο United Cup, συνεχίζοντας κανονικά τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις στο ξεκίνημα της νέας σεζόν.