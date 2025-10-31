Η νίκη της Μπόντο επί της Μπραν βάζει δύσκολα σε Ολυμπιακό, αλλά και σε ΠΑΟΚ

Το βράδυ της Τετάρτης, η εκτός έδρας νίκη της Μπόντο Γκλιμτ στο Μπέργκεν επί της Μπραν για τον εξ αναβολής αγώνα της 23ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Νορβηγίας μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική, μετά από… αρκετούς μήνες για τον Ολυμπιακό αλλά και τον ΠΑΟΚ, στο ενδεχόμενο που κατακτήσουν το ελληνικό πρωτάθλημα και σχεδιάζουν τη συμμετοχή τους στη League Phase του επόμενου Champions League…

Τραβηγμένο; Πρόωρο; Σε καμία περίπτωση… Απόλυτα ρεαλιστικό ως προς το απευθείας εισιτήριο που πήρε εφέτος ο Ολυμπιακός (και πέρυσι η Σαχτάρ) καλύπτοντας τη θέση του κατόχου του Champions League από τη στιγμή που εκείνος έχει εισιτήριο για τη διοργάνωση από το πρωτάθλημα της χώρας του, όπως συνέβη με την Παρί το περασμένο καλοκαίρι…

