Η Novibet δίπλα στον Αθηναϊκό Qualco Γυναικών και τη νέα σεζόν

Η Novibet ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Αθηναϊκό Qualco, συνεχίζοντας και για την αγωνιστική περίοδο 2025–26 ως Μεγάλος Χορηγός της

ομάδας μπάσκετ γυναικών. Η συνεργασία επισφραγίζεται με την τοποθέτηση του λογοτύπου Novibet Giant Heart στην εμπρόσθια όψη της επίσημης εμφάνισης της ομάδας, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την συνεργασία που ξεκίνησε την περασμένη χρονιά.

Ο Αθηναϊκός Qualco, η μοναδική ελληνική ομάδα μπάσκετ γυναικών που έχει κατακτήσει ευρωπαϊκό τίτλο, συνεχίζει το φετινό του ταξίδι με στόχο την κορυφή. Με πλούσια ιστορία που περιλαμβάνει εφτά εγχώριους τίτλους και έναν ευρωπαϊκό, το γυναικείο τμήμα μπάσκετ αποτελεί τη ναυαρχίδα του συλλόγου. Με ρόστερ 16 αθλητριών πρώτης γραμμής και την επιστροφή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις 15 χρόνια μετά την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τροπαίου το 2010, ο Αθηναϊκός Qualco έχει ως όραμα να πρωταγωνιστήσει εκ νέου, εμπνέοντας νέες και νέους να αγαπήσουν το μπάσκετ και τον αθλητισμό.

Για τη συνεργασία με τη Novibet, ο επικεφαλής της διοικούσας επιτροπής του Αθηναϊκού Qualco, Χάρης Πολίτης, δήλωσε: «Η πετυχημένη συνεργασία μας με τη Novibet συνεχίζεται και επεκτείνεται. Πρόκειται για μια συνεργασία που μας γεμίζει περηφάνια, για μια δράση που ταυτίζεται με τη φιλοσοφία που έχουμε στον Αθηναϊκό για άμεση σύνδεση της κοινωνίας με τον αθλητισμό, της γειτονιάς του Βύρωνα με την ομάδα μας, και με το όραμα που έχουμε για ουσιαστική προσφορά και ανταπόδοση σε κάθε

μέλος της μεγάλης κοινότητας και οικογένειας.»

Ο Γενικός Διευθυντής της Novibet, Νίκος Παπαδόγλου, ανέφερε σχετικά: «Η συνεργασία μας με τον Αθηναϊκό Qualco είναι μια στρατηγική επιλογή που στηρίζεται σε κοινές αξίες. Ο Αθηναϊκός είναι μια ομάδα με σπουδαία ιστορία, πλούσια διαδρομή και μοναδικές διακρίσεις. Είμαστε υπερήφανοι που στεκόμαστε δίπλα σε μια τόσο δυναμική ομάδα γυναικείου αθλητισμού, στηρίζοντας τις προσπάθειές της για νέες επιτυχίες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Η επένδυση στον αθλητισμό και ειδικά σε ομάδες που εμπνέουν τη νέα γενιά αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής μας και του προγράμματος Giant Heart.»

Με τη συνεργασία αυτή, η Novibet επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να στηρίζει έμπρακτα τον ελληνικό αθλητισμό, προάγοντας παράλληλα την ανάπτυξη και ανάδειξη του

γυναικείου αθλητισμού, ενώ μέσα από τον πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης “Giant Heart” αναδεικνύει τη σημασία του αθλητισμού ως εργαλείο κοινωνικής συνοχής, συμπερίληψης και έμπνευσης.