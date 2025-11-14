Μενού

Η ώρα του Γιάννη Αλαφούζου: Ο πρωτοποριακός τρόπος που θα δώσει συνέντευξη

Ο ασυνήθιστος τρόπος που επέλεξε ο Γιάννης Αλαφούζος για να παραχωρήσει τη συνέντευξη Tύπου, το βράδυ της Κυριακής (16/11).

Γιάννης Αλαφούζος
Ο μεγαλομέτοχος του Παναθηναϊκού, Γιάννης Αλαφούζος | Eurokinissi/ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Όταν πριν από τρεις εβδομάδες ο Γιάννης Αλαφούζος παρουσίαζε τον Ράφα Μπενίτεθ, κατάλαβε οτι αν άρχιζε να απαντά στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων που βρίσκονταν στο Κορωπί, θα... έκλεβε την προσοχή από τον Ισπανό τεχνικό του Παναθηναϊκού, για τον οποίο και γινόταν εκείνη η συνέντευξη Τύπου.

Για αυτό και προανήγγειλε πως το αμέσως επόμενο διάστημα θα μιλούσε και εκείνος στους δημοσιογράφους, προκειμένου να απαντήσει στις απορίες τους.

