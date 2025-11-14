Η ώρα του Γιάννη Αλαφούζου: Ο πρωτοποριακός τρόπος που θα δώσει συνέντευξη

Όταν πριν από τρεις εβδομάδες ο Γιάννης Αλαφούζος παρουσίαζε τον Ράφα Μπενίτεθ, κατάλαβε οτι αν άρχιζε να απαντά στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων που βρίσκονταν στο Κορωπί, θα... έκλεβε την προσοχή από τον Ισπανό τεχνικό του Παναθηναϊκού, για τον οποίο και γινόταν εκείνη η συνέντευξη Τύπου.
Για αυτό και προανήγγειλε πως το αμέσως επόμενο διάστημα θα μιλούσε και εκείνος στους δημοσιογράφους, προκειμένου να απαντήσει στις απορίες τους.
