«Αν η Ρεάλ χάσει από τον Ολυμπιακό, ο Τσάμπι Αλόνσο θα απολυθεί»

Ο σχολιαστής στην εκπομπή «El Chiringuito» αποκάλυψε ότι τόσο ο Φλορεντίνο Πέρεθ όσο και ο γενικός διευθυντής της Ρεάλ Μαδρίτης, Χοσέ Άνχελ Σάντσες, έχουν ήδη καταλήξει σε απόφαση σχετικά με το μέλλον του Βάσκου τεχνικού.
Ο Τσάμπι Αλόνσο βρίσκεται στο επίκεντρο της κριτικής μετά την ισοπαλία με την Έλτσε στο «Μαρτίνεθ Βαλέρο».
