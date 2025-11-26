Μενού

«Αν η Ρεάλ χάσει από τον Ολυμπιακό, ο Τσάμπι Αλόνσο θα απολυθεί»

Ο Πίπι Εστράδα υποστηρίζει ότι η απομάκρυνση του Τσάμπι Αλόνσο από τη Ρεάλ έχει ήδη αποφασιστεί και ότι ήττα με τον Ολυμπιακό θα φέρει εξελίξεις.

Τσάμπι Αλόνσο
Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Τσάμπι Αλόνσο | INTIME/ΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ο σχολιαστής στην εκπομπή «El Chiringuito» αποκάλυψε ότι τόσο ο Φλορεντίνο Πέρεθ όσο και ο γενικός διευθυντής της Ρεάλ Μαδρίτης, Χοσέ Άνχελ Σάντσες, έχουν ήδη καταλήξει σε απόφαση σχετικά με το μέλλον του Βάσκου τεχνικού.

Ο Τσάμπι Αλόνσο βρίσκεται στο επίκεντρο της κριτικής μετά την ισοπαλία με την Έλτσε στο «Μαρτίνεθ Βαλέρο».

