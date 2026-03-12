Με εντολή της ΕΛΑΣ ο σταθμός του μετρό «Σύνταγμα» θα κλείσει σήμερα, Πέμπτη, στις 17:30.
Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς να πραγματοποιούν στάση.
- Μέση Ανατολή: Πλήγματα σε Τεχεράνη, Βηρυτό - Με «πόλεμο φθοράς» απειλεί το Ιράν - LIVE εξελίξεις
- Ηχηρό μήνυμα Λιάγκα σε ΑΝΤ1 και συνεργάτες του: Τα τρία βασικά σημεία
- Επίθεση σε ελληνόκτητο πλοίο στον Περσικό Κόλπο: Καλά στην υγεία τους οι 22 ναυτικοί
- Κλείνει ο σταθμός του μετρό Σύνταγμα στις 17:30: Με εντολή της ΕΛΑΣ
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.