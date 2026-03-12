Μενού

Κλείνει ο σταθμός του μετρό Σύνταγμα στις 17:30: Με εντολή της ΕΛΑΣ

Κλειστός θα είναι ο σταθμός του μετρό «Σύνταγμα» το απόγευμα της Πέμπτης στις 17:30. Με απόφαση της ΕΛΑΣ.

 Με εντολή της ΕΛΑΣ ο σταθμός του μετρό «Σύνταγμα» θα κλείσει σήμερα, Πέμπτη, στις 17:30.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

