Η Ρεάλ Μαδρίτης θέλει τον Αλέγκρι για αντικαταστάτη του Αρμπελόα

Η διοίκηση της Ρεάλ Μαδρίτης θέλει να διορίσει τον Μαξ Αλέγκρι σε περίπτωση απόλυσης του Άλβαρο Αρμπελόα, αναφέρουν ιταλικά δημοσιεύματα.

Αλέγκρι
Αλέγκρι | Shutterstock
Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της ιταλικής εφημερίδας «Corriere dello Sport», η Ρεάλ Μαδρίτης είναι έτοιμη να κάνει μια τρίτη προσπάθεια για να υπογράψει τον Μαξ Αλέγκρι ως τον επόμενο προπονητή της το προσεχές καλοκαίρι.

Η «βασίλισσα» έχει από καιρό σε μεγάλη εκτίμηση τον τεχνικό από το Λιβόρνο, έχοντας φτάσει δύο φορές κοντά στο να τον διορίσει, με τη διοίκηση του συλλόγου να θεωρεί πως η τρίτη μπορεί να είναι και η... «φαρμακερή».

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

