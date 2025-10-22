Η Μαρία Σάκκαρη γνώρισε βαριά ήττα χθες, το πρωί της Τρίτης (21/10) κόντρα στη Λέιλα Φερνάντεζ με 7-6 (5), 6-4 και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά στο Τόκιο.

Η 30χρονη Ελληνίδα τενίστρια είχε πάρει «κεφάλι» και στα δύο σετ, όμως δεν κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμα. Στο πρώτο σετ ήταν μπροστά με 5-2, αλλά το έχασε στο tiebreak με 7-6 (5), ενώ στο δεύτερο προηγήθηκε 4-2 πριν τελικά ηττηθεί με 6-4, όπως αναφέρει το gazzetta.

Την επόμενη ημέρα, η Σάκκαρη δέχθηκε σωρεία από προσβλητικά και απειλητικά μηνύματα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram από τα «γνωστά άγνωστα τρολ», που θα πάθαιναν λουμπάγκο σκύβοντας για να πιάσουν το μπαλάκι.

Σάκκαρη: Τα σχόλια των «τενιστών» του διαδικτύου

Διαβάζοντας κανείς εν κενώ τα σχόλια, θα πίστευε πως η Μαρία Σάκκαρη ήταν κόρη συνεργού της Γκεστάπο, αλλά φευ, κάποιοι άνθρωποι νομίζουν ότι δεν είναι το άκρον άωτον της γελοιότητας να εύχονται θάνατο για μία ήττα σε ένα άθλημα.

«Ψ*φα μέσα στον πόνο».

«Είσαι τυχερή που δεν υπάρχουν άλλες Ελληνίδες τενίστριες, είσαι προκλητικά κακή».

«Παλιοσκ...σου αξίζει να πεθάνεις, είσαι βάρος για το τένις, έπαιξες σαν ηλίθια φύγε από το τένις σκ***».

Τα υβριστικά σχόλια στη Μαρία Σάκκαρη | Instagram

Η Μαρία Σάκκαρη πόσταρε τα στιγμιότυπα στον λογαριασμό της, σχολιάζοντας:

«Συνήθως δεν το κάνω αυτό, αλλά ήθελα να μοιραστώ μερικές σκέψεις. Δεν έχω κάτι να πω για τα μηνύματα που έλαβα μετά το ματς, κάθε τενίστας λαμβάνει τέτοια καθημερινά.

Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πέρασα μία δύσκολη σεζόν, σίγουρα κάτω από τις προσδοκίες μου.

Δεν ήταν εύκολο να το αποδεχτώ αφού αγωνιζόμουν στο κορυφαίο επίπεδο για χρόνια, δεν είμαι εκεί που θα ήθελα αυτή τη στιγμή. Είμαι ευγνώμων για τους ανθρώπους γύρω μου και για τους θαυμαστές που συνεχίζουν να πιστεύουν σε εμένα.

Δεν ήταν η σεζόν που ήλπιζα, αλλά έρχονται καλύτερα πράγματα. Και σε όσους με αμφισβητούν, στόχος μου δεν είναι να σας διαψεύσω, αλλά να αποδείξω στον εαυτό μου ότι είμαι σωστή. Τα λέμε το 2026».