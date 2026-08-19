Η στιγμή που ο πρόεδρος της Ντιναμό Τιράνων πανηγυρίζει και πετάει πάκο με λεφτά στα αποδυτήρια

Ο πρόεδρος της Ντιναμό Τιράνων, Αρντιάν Μπάρντι, πανηγύρισε με έναν ιδιαίτερο τρόπο την πρόκριση της ομάδας του στα πλέι οφ του Conference League, μετά την επικράτηση επί της Άουντα από τη Λετονία.
Ο ισχυρός άνδρας της αλβανικής ομάδας μπήκε στα αποδυτήρια κρατώντας ένα μαύρο πακέτο γεμάτο μετρητά και άρχισε να πετά χαρτονομίσματα στους ποδοσφαιριστές ως πριμ για την επιτυχία τους.
Οι παίκτες ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς, ενώ το σχετικό βίντεο έκανε γρήγορα τον γύρο των social media, θυμίζοντας αντίστοιχες «cult» στιγμές από το παρελθόν του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Η Ντιναμό Τιράνων θα αντιμετωπίσει πλέον την Πάφο στα πλέι οφ του Conference League, με στόχο την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης.
Μάλιστα, σύμφωνα με αλβανικά Μέσα, ο Αρντιάν Μπάρντι φέρεται να έχει υποσχεθεί νέο πριμ ύψους 500.000 ευρώ στους παίκτες σε περίπτωση που καταφέρουν να εξασφαλίσουν την πρόκριση.
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