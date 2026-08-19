Αγγελική Ηλιάδη για το τέλος με Χρήστο Παπαμήτρου: «Υπήρξαν συμπεριφορές που ξεπέρασαν τα όρια»

Τη λήξη της συνεργασίας της με τον μάνατζερ Χρήστο Παπαμήτρου γνωστοποίησε η Αγγελική Ηλιάδη, μέσα από ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Το πρωί της Τετάρτης (19/8), η τραγουδίστρια ανακοίνωσε ότι οι επαγγελματικοί τους δρόμοι χωρίζουν οριστικά, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει συγκεκριμένες λεπτομέρειες για όσα προηγήθηκαν.

Στην ανακοίνωσή της, η Αγγελική Ηλιάδη αναφέρθηκε σε επανειλημμένη παραβίαση βασικών αρχών που, όπως τόνισε, πρέπει να διέπουν κάθε επαγγελματική συνεργασία, μεταξύ των οποίων η εμπιστοσύνη, η ειλικρίνεια, ο αμοιβαίος σεβασμός και η συνέπεια.

Μάλιστα, ξεκαθάρισε ότι η απόφασή της δεν ελήφθη επιπόλαια και δεν προέκυψε από μία απλή επαγγελματική διαφωνία. Όπως υποστήριξε, υπήρξαν «γεγονότα και συμπεριφορές» που ξεπέρασαν για την ίδια «τα όρια του επαγγελματικά και ηθικά αποδεκτού», καθιστώντας αδύνατη τη συνέχιση της συνεργασίας.

Η τραγουδίστρια επέλεξε να μην δώσει περισσότερες πληροφορίες για όσα συνέβησαν, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως αυτό δεν σημαίνει ότι «δεν υπάρχουν περισσότερα να ειπωθούν».

Η ανάρτηση της Αγγελικής Ηλιάδη

«Με την παρούσα ανακοίνωση θα ήθελα να γνωστοποιήσω την λήξη της συνεργασίας μου με τον Χρήστο Παπαμήτρου. Για μένα κάθε επαγγελματική συνεργασία βασίζεται πρωτίστως στην εμπιστοσύνη, την ειλικρίνεια, τον αμοιβαίο σεβασμό και τη συνέπεια.

Όταν αυτές οι βασικές αρχές παραβιάζονται επανειλημμένα και με τρόπο που δεν αφήνει πλέον κανένα περιθώριο εμπιστοσύνης, η συνέχιση μιας συνεργασίας παύει να αποτελεί επιλογή.

Δεν συνηθίζω να δημοσιοποιώ λεπτομέρειες ή καταστάσεις που αφορούν επαγγελματικές σχέσεις και δεν πρόκειται να το κάνω και τώρα. Ωστόσο θεωρώ απαραίτητο να ξεκαθαρίσω ότι η συγκεκριμένη απόφαση δεν ελήφθη επιπόλαια, ούτε οφείλεται σε μία επαγγελματική διαφωνία.

Υπήρξαν γεγονότα και συμπεριφορές που για μένα ξεπέρασαν τα όρια του επαγγελματικά και ηθικά αποδεκτού και κατέστησαν αδύνατη οποιαδήποτε περαιτέρω συνεργασία.

Από σήμερα, λοιπόν, οι επαγγελματικοί μας δρόμοι χωρίζουν οριστικά. Επιλέγω να μην πω περισσότερα. Όχι επειδή δεν υπάρχουν περισσότερα να ειπωθούν, αλλά επειδή θεωρώ ότι η αξιοπρέπεια φαίνεται και σ’ αυτά που επιλέγουμε να μη δημοσιοποιούμε», ανέφερε η Αγγελική Ηλιάδη.