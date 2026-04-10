Η viral ατάκα του Πέσιτς σε Ιταλίδα ρεπόρτερ on air: «Δώσε μου το τηλέφωνό σου»

Έχει γίνει (ήδη) viral η ατάκα του προπονητή Σβέτισλαβ Πέσιτς (Svetislav Pesic) σε Ιταλίδα ρεπόρτερ της EuroLeague.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο του Χ, o 76χρονος κόουτς, μετά από μια αξιοσημείωτη νίκη της ομάδας του, ζήτησε το τηλέφωνο μιας δημοσιογράφου του SkySports.

Svetislav Pesic invites EuroLeague reporter Gaia to Bundesliga playoffs 😅 pic.twitter.com/vut9X2gBOi — BasketNews (@BasketNews_com) April 10, 2026

Ο Πέσιτς, σχολιάζοντας τη Bundesliga, τόνισε ότι «τώρα έχουμε την Bundesliga» και ρώτησε τη δημοσιογράφο αν την παρακολουθεί, επισημαίνοντας ότι «η Γερμανία είναι πρωταθλήτρια κόσμου και Ευρώπης». Εκείνη απάντησε ότι προσπαθεί να παρακολουθεί τα πάντα, σημειώνοντας όμως πως «η μέρα κόουτς ξέρετε έχει 24 ώρες», προσθέτοντας ότι γνωρίζει τη γερμανική επιτυχία, καθώς είχε βρεθεί μέσα όταν κατακτήθηκε το τρόπαιο.

Στη συνέχεια, ο Πέσιτς την κάλεσε στα παιχνίδια των playoffs, λέγοντας: «Σε προσκαλώ τότε στα playoffs, στα παιχνίδια μας». Η δημοσιογράφος απάντησε: «Αλήθεια; Θα είμαι εκεί τότε». Τότε ο Πέσιτς της είπε: «Δώσε μου το τηλέφωνό σου και θα πω στους ανθρώπους του κλαμπ να το κανονίσουν αν θες να δεις αγώνα της Bundesliga». Εκείνη απάντησε: «Είστε ένας θρύλος, με καλείτε, ασφαλώς θα είμαι εκεί».

Ο Πέσιτς συνέχισε λέγοντας ότι «όλοι μιλούν για το ισπανικό, το ιταλικό, το τουρκικό πρωτάθλημα, κανείς όμως για το πρωτάθλημα των πρωταθλητών κόσμου και Ευρώπης», ενώ η δημοσιογράφος έκλεισε λέγοντας ότι πριν το ματς συζητούσε με συνάδελφό της για τη δουλειά που κάνει με τους νεαρούς παίκτες.