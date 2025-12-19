Ιφί: Η απίστευτη έκρηξή του στο τάιμ άουτ

Εκτός εαυτού ήταν ο Ναντίρ Ιφί στα τελευταία δευτερόλεπτα του συγκλονιστικού αγώνα της Παρί με τη Ρεάλ στη Μαδρίτη, για την 17η αγωνιστική της Euroleague. Ο γκαρντ της γαλλικής ομάδας που ήταν πολύ άστοχος (είχε 11 πόντους με 1/11 τρίποντα!) πήρε το μεγάλο σουτ στο τέλος όπου απέμεναν 4.9 δευτερόλεπτα και το σκορ ήταν 94-90 για τους γηπεδούχους.

Το σουτ βρήκε σίδερο και ακολούθησε τάιμ άουτ όπου κατευθυνόμενος στον πάγκο ο Ιφί ξέσπασε στις... καρέκλες. Πρώτα κλώτσησε μια καρέκλα και στη συνέχεια έσπρωξε τις υπόλοιπες που βρήκε μπροστά του δημιουργώντας έναν πανικό στον πάγκο της ομάδας του.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr