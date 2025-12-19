Ιφί: Η απίστευτη έκρηξή του στο τάιμ άουτ

Εκτός εαυτού ήταν ο Ναντίρ Ιφί στα τελευταία δευτερόλεπτα του συγκλονιστικού αγώνα της Παρί με τη Ρεάλ στη Μαδρίτη, για την 17η αγωνιστική της Euroleague. Ο γκαρντ της γαλλικής ομάδας που ήταν πολύ άστοχος (είχε 11 πόντους με 1/11 τρίποντα!) πήρε το μεγάλο σουτ στο τέλος όπου απέμεναν 4.9 δευτερόλεπτα και το σκορ ήταν 94-90 για τους γηπεδούχους.
Το σουτ βρήκε σίδερο και ακολούθησε τάιμ άουτ όπου κατευθυνόμενος στον πάγκο ο Ιφί ξέσπασε στις... καρέκλες. Πρώτα κλώτσησε μια καρέκλα και στη συνέχεια έσπρωξε τις υπόλοιπες που βρήκε μπροστά του δημιουργώντας έναν πανικό στον πάγκο της ομάδας του.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Ο εκνευρισμός του Μητσοτάκη, οι μπηχτές Γαβριήλ σε Τσίπρα και η μεγάλη κερδισμένη της Εξεταστικής
- Νίκος Παππάς: «Δεν τον γρονθοκόπησα, δεν έφυγα, δεν φυγαδεύτηκα»
- Η φωτογράφιση που εξόργισε την κυβέρνηση Τραμπ για τους πιο παρανοϊκούς λόγους
- «Μια κακή απόφαση μετά από κοκτέιλ»: Η γυναίκα που έγινε viral στη συναυλία των Coldplay μιλά για τον εφιάλτη της
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.