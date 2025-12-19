Μενού

Ιφί: Η απίστευτη έκρηξή του στο τάιμ άουτ

Η οργισμένη αντίδραση του Ναντίρ Ιφί που άφησε άφωνους τους συμπαίκτες του και τον κόσμο στα 4.9 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του αγώνα της Ρεάλ με την Παρί στη Μαδρίτη

Ναντίρ Ιφί
Εκτός εαυτού ήταν ο Ναντίρ Ιφί στα τελευταία δευτερόλεπτα του συγκλονιστικού αγώνα της Παρί με τη Ρεάλ στη Μαδρίτη, για την 17η αγωνιστική της Euroleague. Ο γκαρντ της γαλλικής ομάδας που ήταν πολύ άστοχος (είχε 11 πόντους με 1/11 τρίποντα!) πήρε το μεγάλο σουτ στο τέλος όπου απέμεναν 4.9 δευτερόλεπτα και το σκορ ήταν 94-90 για τους γηπεδούχους.

Το σουτ βρήκε σίδερο και ακολούθησε τάιμ άουτ όπου κατευθυνόμενος στον πάγκο ο Ιφί ξέσπασε στις... καρέκλες. Πρώτα κλώτσησε μια καρέκλα και στη συνέχεια έσπρωξε τις υπόλοιπες που βρήκε μπροστά του δημιουργώντας έναν πανικό στον πάγκο της ομάδας του.

