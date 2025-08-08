«Ηχηρή» απουσία ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στα φιλικά της Εθνικής με Σερβία και Ισραήλ

Η Εθνική μπάσκετ ανδρών θα παίξει χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στα φιλικά κόντρα στη Σερβία (9/8 στις 20:30) και στο Ισραήλ (10/8 στις 20:30), σύμφωνα και με ανακοίνωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.

Η Ελλάδα θα φτάσει έτσι στην Κύπρο με 16 παίκτες, καθώς Τολιόπουλος και Ζούγρης μένουν επίσης εκτός. Και οι δύο έχουν υποστεί απαγορευτικούς τραυματισμούς και θα μπουν στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων μετά την επιστροφή της Εθνικής.

Οι 16 παίκτες της αποστολής:

Κώστας Παπανικολάου Κώστας Σλούκας Γιαννούλης Λαρεντζάκης Θανάσης Αντετοκούνμπο Τάιλερ Ντόρσεϊ Κώστας Αντετοκούνμπο Δημήτρης Κατσίβελης Παναγιώτης Καλαϊτζάκης Νίκος Χουγκάζ Αντώνης Καραγιαννίδης Όμηρος Νετζήπογλου Αλέξανδρος Σαμοντούροβ Λευτέρης Λιοτόπουλος Αλέξανδρος Νικολαΐδης Νάσος Μπαζίνας Ντίνος Μήτογλου