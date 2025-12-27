Ηλίας Ζούρος: «Δηλώνω την παραίτησή μου»

Την παραίτησή του από τον Πανιώνιο ανακοίνωσε ο Ηλίας Ζούρος κατά τη διάρκεια των δηλώσεων του στο flash interview, μετά το τέλος του αγώνα με τον Ηρακλή στο Ιβανώφειο».
Ο Έλληνας τεχνικός ρωτήθηκε για το τι μπορεί να περιμένει κανείς από τους «κυανέρυθρους» στη συνέχεια και ο Έλληνας τεχνικός ήταν ολιγόλογος και ξεκάθαρος.
«Δεν ξέρω τι περιμένουμε... Σήμερα δηλώνω την παραίτηση μου, η διοίκηση θα αποφασίσει πλέον τι θα συμβεί» υποστήριξε ο Ηλίας Ζούρος γράφοντας με αυτό τον τρόπο τον σύντομο επίλογο της συνεργασίας του με τον Πανιώνιο.
