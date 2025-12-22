Μενού

Ηλιόπουλος: «Πόσα γκολ πρέπει να πετύχει μια ομάδα για να μετρήσουν τα μισά ή και λιγότερα;»

Ο Μάριος Ηλιόπουλος με δήλωση του στη σελίδα της ΑΕΚ έστειλε το μήνυμα του για την ολοκλήρωση του πρώτου μισού της σεζόν και για τα «συγχαρητήρια» της Λίγκας.

Reader symbol
Newsroom
Μάριος Ηλιόπουλος
Ο Μάριος Ηλιόπουλος | EUROKINISSI/ KLODIAN LATO
  • Α-
  • Α+

Η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς ολοκλήρωσε απόλυτα επιτυχημένα το πρώτο μισό της αγωνιστικής περιόδου 2025-26, καθώς βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας της Stoiximan Super League, στους «16» του Conference League και στους «8» του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο διοικητικός ηγέτης του κλαμπ, Μάριος Ηλιόπουλος, με δήλωση του στην επίσημη σελίδα της ΠΑΕ τόνισε πως η Λίγκα πρέπει να λειτουργεί προς όφελος όλων των ομάδων του συνεταιρισμού, αναφέρθηκε στα πολλά ακυρωθέντα γκολ της ομάδας του και έστειλε τις ευχές του για τις γιορτές.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ