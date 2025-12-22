Ηλιόπουλος: «Πόσα γκολ πρέπει να πετύχει μια ομάδα για να μετρήσουν τα μισά ή και λιγότερα;»

Η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς ολοκλήρωσε απόλυτα επιτυχημένα το πρώτο μισό της αγωνιστικής περιόδου 2025-26, καθώς βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας της Stoiximan Super League, στους «16» του Conference League και στους «8» του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο διοικητικός ηγέτης του κλαμπ, Μάριος Ηλιόπουλος, με δήλωση του στην επίσημη σελίδα της ΠΑΕ τόνισε πως η Λίγκα πρέπει να λειτουργεί προς όφελος όλων των ομάδων του συνεταιρισμού, αναφέρθηκε στα πολλά ακυρωθέντα γκολ της ομάδας του και έστειλε τις ευχές του για τις γιορτές.

