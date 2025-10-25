Ηλιόπουλος: «Θα λογοδοτήσουν σε όλες τις Αρχές!»

Η ΑΕΚ μετά την απαλλαγή της στην υπόθεση του Στεφάν Λανουά με ανακοίνωση της είχε τονίσει ότι «όσοι αποπειράθηκαν να σπιλώσουν την οικογένεια της ΑΕΚ θα λογοδοτήσουν» και αυτό επανέλαβε ο Μάριος Ηλιόπουλος με επίσημη δήλωσή του.
Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ ξεκαθάρισε πως μετά το περιστατικό με το σπασμένο τζάμι στο Περιστέρι, για το οποίο δικαιώθηκε, αλλά και έπειτα από την απαλλαγή της Ένωσης στην υπόθεση Λανουά, οι κιτρινόμαυροι περνάνε στην αντεπίθεση. Τόνισε πως «το θέατρο και τα φαινόμενα απολυταρχισμού στο ποδόσφαιρο τελειώνουν», προσθέτοντας πως «όλοι όσοι αγαπούν τον Αθλητισμό και το Ποδόσφαιρο ανεξαρτήτως ομάδας – εξάλλου πρόκειται και για κοινή λογική - θα έχουν αύριο Κυριακή τα μάτια τους στο Ντέρμπι και στην τήρηση του Ευ Αγωνίζεσθαι».
