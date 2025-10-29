Ηλιούπολη - ΑΕΚ 0-1: Διπλό με «λυτρωτή» Καλοσκάμη στις καθυστερήσεις

Η ΑΕΚ επικράτησε της ουραγού του Νοτίου Ομίλου της Superleague 2, Ηλιούπολης με 1-0 χάρη σε γκολ του Δημήτρη Καλοσκάμη στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων.

Η Ένωση έκανε το τρία στα τρία στη league phase του Κυπέλλου Ελλάδος και εξασφάλισε την πρόκρισή της στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Ο Μάρκο Νίκολιτς προχώρησε σε πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα του, αλλά οι παίκτες που πήραν χρόνο συμμετοχής δεν τον δικαίωσαν και προβλημάτισαν με την απόδοσή τους.