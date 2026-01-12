Ημιμαραθώνιος Αθήνας: Ξεκίνησαν οι εγγραφές συμμετοχής - Πότε λήγει η προθεσμία

Ξεκίνησαν σήμερα, Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, οι εγγραφές για τον 14ο Ημιμαραθώνιο Αθήνας, με τη μεγάλη δρομική διοργάνωση να προγραμματίζεται για ακόμη μια φορά φέτος στο κέντρο της πρωτεύουσας, την Κυριακή 8 Μαρτίου 2026.

Συγκεκριμένα, στο αγωνιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνονται ο κλασικός Ημιμαραθώνιος, ο αγώνας δρόμου 5χλμ ΟΠΑΠ, το Family Run Τράπεζα Πειραιώς, καθώς και ο αγώνας Special Olympics Hellas και ΑμεΑ COSMOTE TELEKOM, καλύπτοντας όλες τις ηλικίες και δυνατότητες.

Η διοργάνωση περιλαμβάνει τους εξής αγώνες:

Ημιμαραθώνιος Δρόμος με ώρα εκκίνησης 8:15

Αγώνας Δρόμου 5χλμ. ΟΠΑΠ με ώρα εκκίνησης 12:15

Family Run Τράπεζα Πειραιώς με ώρα εκκίνησης 14:45

Special Olympics Hellas και ΑμεΑ Cosmote Telekom με ώρα εκκίνησης 12:00

Παράλληλα, θα διεξαχθεί και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ημιμαραθωνίου Δρόμου 2026.

Πότε λήγει η προθεσμία εγγραφής

Οι εγγραφές άνοιξαν σήμερα, Δευτέρα 12 Ιανουαρίου και όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να κάνουν τη δήλωση τους μέσω της επίσημης πλατφόρμας της διοργάνωσης.

Η προθεσμία εγγραφής για όλους τους αγώνες ολοκληρώνεται το αργότερο στις 8 Φεβρουαρίου 2026, εκτός εάν συμπληρωθούν νωρίτερα τα ανώτατα όρια συμμετοχής, όπου σε αυτή την περίπτωση ο αντίστοιχος αγώνας θα κλείσει άμεσα.

Σύμφωνα με τη διοργάνωση, τα μέγιστα όρια συμμετοχής στις ατομικές εγγραφές έχουν οριστεί ως εξής:

12.000 δρομείς για τον Ημιμαραθώνιο Δρόμο

για τον 15.000 δρομείς για τον Αγώνα Δρόμου 5χλμ ΟΠΑΠ

Οι διοργανωτές συνιστούν στους ενδιαφερόμενους να ολοκληρώσουν έγκαιρα την εγγραφή τους, καθώς οι θέσεις αναμένεται να εξαντληθούν πριν τη λήξη της προθεσμίας.

Οι αφετηρίες, οι τερματισμοί και οι διαδρομές

Για τον Ημιμαραθώνιο, η εκκίνηση και ο τερματισμός ορίζονται στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, στο ύψος του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, στο κέντρο της πόλης.

Στην επίσημη περιγραφή της διαδρομή καταγράφεται πως οι δρομείς θα περάσουν από κεντρικά και χαρακτηριστικά σημεία της πόλης πέρασμα όπως Πανεπιστημίου, Σταδίου, Βασιλίσσης Σοφίας, Μεσογείων, Πατησίων και επιστροφή προς Σύνταγμα για τον τερματισμό.

Για τον αγώνα 5χλμ, ως αφετηρία αναφέρεται η οδός Φιλελλήνων (στο ύψος της Ερμού), με τερματισμό επίσης στη Βασιλίσσης Αμαλίας, στο ύψος του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.