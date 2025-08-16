Ίντερ - Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ίντερ στην Ιταλία απόψε (16/08) στο πιο δυνατό του φιλικό ενόψει της προετοιμασίας του για τη νέα σεζόν με σέντρα στις 21.30 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport1.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν την Πέμπτη από τη Νάπολι με 2-1.

Τα φιλικά του Ολυμπιακού

19 Ιουλίου 2025, 15:00: NAC Breda – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2-3

25 Ιουλίου 2025, 13:00: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Norwich City 3-0

26 Ιουλίου, 16:00: AZ Alkmaar – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0-2

2 Αυγούστου 2025, 17:00: SC Heerenveen – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-1

3 Αυγούστου 2025, 16:00: ADO Den Haag – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2-3

8 Αυγούστου 2025, 17:00: Al-Taawoun FC – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-2

9 Αυγούστου 2025, 16:30: FC Union Berlin – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0-1

14 Αυγούστου 2025, 19:00: SSC Napoli - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2-1

16 Αυγούστου 2025, 21:30: Inter FC - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ