Ιωαννίδης: Ήρθε από τον πάγκο και βοήθησε την Σπόρτινγκ Λισσαβόνας να φτάσει στην ανατροπή

Νικήτρια έφυγε από το παιχνίδι κόντρα στην πρωτοπόρο του γαλλικού πρωταθλήματος, Μαρσέιγ, η Σπόρτινγκ Λισσαβόνας των Βαγιαννίδη και Ιωαννίδη για την 3η αγωνιστική του League Phase του Champions League.

Ένα τρίποντο που ήρθε μετά από σπουδαία ανατροπή των «λιονταριών» από 0-1 μέχρι το 69' σε 2-1 στο φινάλε.

