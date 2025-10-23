Μενού

Ιωαννίδης: Ήρθε από τον πάγκο και βοήθησε την Σπόρτινγκ Λισσαβόνας να φτάσει στην ανατροπή

Η Σπόρτινγκ Λισσαβόνας χρειάστηκε να φτάσει σε μία δύσκολη ανατροπή για να νικήσει τη Μαρσέιγ στην Πορτογαλία.

Reader symbol
Newsroom
Φώτης Ιωαννίδης
Ο Φώτης Ιωαννίδης στην Εθνική | INTIME/ΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
  • Α-
  • Α+

Νικήτρια έφυγε από το παιχνίδι κόντρα στην πρωτοπόρο του γαλλικού πρωταθλήματος, Μαρσέιγ, η Σπόρτινγκ Λισσαβόνας των Βαγιαννίδη και Ιωαννίδη για την 3η αγωνιστική του League Phase του Champions League.

Ένα τρίποντο που ήρθε μετά από σπουδαία ανατροπή των «λιονταριών» από 0-1 μέχρι το 69' σε 2-1 στο φινάλε. 

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ