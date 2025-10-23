Ιωαννίδης: Ήρθε από τον πάγκο και βοήθησε την Σπόρτινγκ Λισσαβόνας να φτάσει στην ανατροπή

Νικήτρια έφυγε από το παιχνίδι κόντρα στην πρωτοπόρο του γαλλικού πρωταθλήματος, Μαρσέιγ, η Σπόρτινγκ Λισσαβόνας των Βαγιαννίδη και Ιωαννίδη για την 3η αγωνιστική του League Phase του Champions League.
Ένα τρίποντο που ήρθε μετά από σπουδαία ανατροπή των «λιονταριών» από 0-1 μέχρι το 69' σε 2-1 στο φινάλε.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Ο «δωσίλογος» Δήμος Σταρένιος που λίγο έλειψε να πεθάνει από την πείνα στην Κατοχή
- Λένα Ζευγαρά για Κέντρικ Ναν: «Δεν θα ασχοληθώ με φήμες, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα»
- Γκάζι: Θρίλερ με τον θάνατο 16χρονης μετά από κατανάλωση αλκοόλ - Τρία ακόμα άτομα στο νοσοκομείο
- Ο πρώτος υποψήφιος μήνας για εκλογές, το φρένο στην κόντρα με Δένδια και οι 3 πιστοί του ΣΥΡΙΖΑ
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.