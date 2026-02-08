Πέθανε ο τραγουδιστής των 3 Doors Down, Μπραντ Άρνολντ σε ηλικία 47 ετών

Έφυγε από τη ζωή το Σάββατο (07/02.), σε ηλικία 47 ετών, ο Μπραντ Άρνολντ, frontman και τραγουδιστής του εμβληματικού συγκροτήματος 3 Doors Down.

Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσαν οι εκπρόσωποί του, επιβεβαιώνοντας ότι ο μουσικός απεβίωσε ειρηνικά στον ύπνο του, έπειτα από μάχη με καρκίνο των νεφρών. Σύμφωνα με πληροφορίες από το οικογενειακό του περιβάλλον, βρισκόταν στο πλευρό της συζύγου του Τζένιφερ και των οικείων του, ενώ τα μέλη του συγκροτήματος δήλωσαν συντετριμμένα.

Λίγους μήνες πριν, ο ίδιος είχε μιλήσει δημόσια για τη δοκιμασία της υγείας του, γράφοντας στα social media πως δεν φοβάται, εκφράζοντας την πίστη του και την αισιοδοξία του απέναντι στην ασθένεια.

Σε ανακοίνωσή τους στο Facebook, οι 3 Doors Down αποχαιρέτησαν τον ιδρυτικό τους τραγουδιστή, τονίζοντας ότι συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της mainstream ροκ μουσικής των αρχών της δεκαετίας του 2000, συνδυάζοντας το post-grunge ύφος με άμεσο στίχο και συναισθηματική ειλικρίνεια. Όπως σημειώνουν, τα τραγούδια του αποτέλεσαν σημείο αναφοράς για μια ολόκληρη γενιά, ξεπερνώντας τα όρια της σκηνής και δημιουργώντας ισχυρούς δεσμούς με το κοινό.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην προσωπικότητά του, με τα μέλη του συγκροτήματος να μιλούν για την καλοσύνη, το χιούμορ και τη γενναιοδωρία του, καθώς και για τη βαθιά αγάπη του προς την οικογένεια και τους φίλους του. Η οικογένεια του Άρνολντ ευχαρίστησε για τα μηνύματα συμπαράστασης και ζήτησε σεβασμό στην ιδιωτικότητά της.

Φόρο τιμής απέτισαν και άλλοι καλλιτέχνες της ροκ σκηνής, μεταξύ των οποίων οι Alter Bridge και οι Creed, εκφράζοντας τη θλίψη τους για την απώλεια.

Ποιος ήταν ο Μπραντ Άρνολντ

Ο Μπραντ Άρνολντ γεννήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 1978 και ίδρυσε τους 3 Doors Down το 1996 στο Escatawpa του Μισισίπι, αναλαμβάνοντας αρχικά τα φωνητικά και τα ντραμς. Υπέγραψε το πρώτο μεγάλο hit του συγκροτήματος, το «Kryptonite», σε ηλικία μόλις 15 ετών, το οποίο κυκλοφόρησε το 2000 και έφτασε στο Νο. 3 του Billboard Hot 100, αποσπώντας και υποψηφιότητα για Grammy.

Ακολούθησε το ντεμπούτο άλμπουμ «The Better Life», που σημείωσε τεράστια εμπορική επιτυχία, με πωλήσεις άνω των επτά εκατομμυρίων αντιτύπων στις ΗΠΑ. Το συγκρότημα κυκλοφόρησε συνολικά έξι στούντιο άλμπουμ, με πιο πρόσφατο το «Us And The Night» το 2016.

Στην Ελλάδα, οι 3 Doors Down γνώρισαν μεγάλη απήχηση με το «Here Without You», το οποίο παραμένει διαχρονικό, ξεπερνώντας το ένα δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube και φτάνοντας στο Νο. 5 του Billboard Hot 100 το 2003. Το τραγούδι αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα hits του συγκροτήματος και έχει πιστοποιηθεί εξαπλά πλατινένιο στις ΗΠΑ.