Ιωαννίδης: Με Τζίμα, Κωστούλα, Παυλίδη και Δουβίκα εκτίναξε τη μπάνκα πάνω από τα 120 εκατ. ευρώ

Ο Φώτης Ιωαννίδης ετοιμάζεται ν' αφήσει τον Παναθηναϊκό για τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Τα 25 εκατ. ευρώ της μεταγραφής εκτίναξαν τη μπάνκα πάνω από τα 120 εκατ. ευρώ για πέντε Έλληνες φορ, μέσα σε έναν χρόνο. Προηγήθηκαν οι πωλήσεις των Παυλίδη, Δουβίκα, Τζίμα, Κωστούλα.

Ο Φώτης Ιωαννίδης δεν αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι του 2024. Το τριφύλλι αρνήθηκε σημαντικές προτάσεις, ήθελε τον Έλληνα φορ στην προσπάθεια για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ενώ και ο διεθνής επιθετικός επιθυμούσε να κατακτήσει την κορυφή με τους πράσινους κι έπειτα να κάνει το βήμα στο εξωτερικό. Τα πράγματα δεν πήγαν όπως θα ήθελε και ο Παναθηναϊκός και ο παίκτης.

