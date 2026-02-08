«Χειρούργος αναζητούσε νυχοκόπτη»: Η τραγωδία της Θύρας 7 μέσα από τα πρωτοσέλιδα του Τύπου

Πρώτο θέμα των ημερών ήταν η κηδεία της Βασίλισσας Φρειδερίκης σε ελληνικό έδαφος, παρά το γεγονός ότι η μοναρχία είχε πάψει να υφίσταται στο πολίτευμα της χώρας. Οι εκλογές του 1981 και η ραγδαία άνοδος του ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου ίσως να προκαλούσαν κάποιο πονοκέφαλο στη Νέα Δημοκρατία του Γεωργίου Ράλλη, που τότε ήταν στην κυβέρνηση.

Ξαφνικά, τη μελαγχολία της Κυριακής συνταράζει ένα φρικτό γεγονός: μετά το θρίαμβο του Ολυμπιακού επί της ΑΕΚ με 6-0, νέα παιδιά, οπαδοί που πανηγύριζαν τη νίκη της ομάδας τους, στην προσπάθεια τους να αποχωρίσουν από το γήπεδο, εγκλωβίστηκαν στην μισόκλειστη πόρτα και ποδοπατήθηκαν. Συνολικά 19 άτομα πέθαναν και 53 υπέφεραν από βαριά τραύματα. Το σύνθημα «αδέλφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε» υμνεί μέχρι σήμερα τους φιλάθλους που θυσίασαν τη φωνή και την ψυχή τους για την αγαπημένη τους ομάδα.

Το τραγικό αυτό δυστύχημα αποτελούσε πρόκληση για την μετάδοση του από τη δημοσιογραφία της εποχής. Το Ίντερνετ υπήρχε μόνο ως επιστημονική φαντασία, η τηλεόραση είχε μόνο δύο κανάλια (έκαναν έκτακτα δελτία) και οι εφημερίδες, έπρεπε να δώσουν μάχη με το χρόνο για να προλάβουν να γράψουν και να μπουν στα τυπογραφεία και να φτάσουν στα χέρια των αναγνωστών τους. Πρώτοι «χαμένοι», οι πρωινές εφημερίδες, που έβγαλαν την είδηση στο φύλλο της επόμενης μέρας.

Τι έγραψαν τελικά οι εφημερίδες για το τραγικό αυτό γεγονός;

«19 παιδιά ζητούν απάντηση από τον τάφο» προειδοποιεί η θρυλική εφημερίδα Ακρόπολις, με εικόνες των νέων που είχαν αφήσει τη ζωή τους στα τσιμέντα της Θύρας 7.

«Λιώμα 19 νέοι», «και μικρά παιδιά στους τραυματίες» ενημερώνει η Ελευθεροτυπία με εικόνες από το δυστύχημα στην πιο αφιλτράριστη εκδοχή τους, όπως δηλαδή γινόταν τότε η μετάδοση κάθε είδησης.

Στο ρεπορτάζ της εφημερίδας, η εικόνα για όσα συνέβησαν στο Τζάνειο Νοσοκομείο μετά τη λήξη του αγώνα, είναι τουλάχιστον εφιαλτική...

Στην Αθλητική Φωνή μαθαίνουμε πως την ύστατη στιγμή αφαιρέθηκε το δεύτερο τουρνικέ, διαφορετικά οι νεκροί ενδεχομένως θα ήταν πάνω από 200.

Στην Αθλητική Ηχώ, ΄ένας 10χρονος φίλαθλος δηλώνει «Ο Ολυμπιακός μου άξιζε κάθε θυσία». Ο πατέρας του κινδυνεύει με ρήξη της σπλήνας, όπως μας ενημερώνει το ρεπορτάζ.

Στην Απογευματινή δεσπόζει άλλη μια τραγική ιστορία, για ένα ζευγάρι που είχε την ατυχία να βρεθεί στην Θύρα 7 εκείνο το απόγευμα. Στα ψιλά του πρωτοσέλιδου πάντως, μαθαίνουμε πως είχε συμβεί ένα παρόμοιο ατύχημα, στον φιλικό αγώνα Ολυμπιακός-Άγιαξ, που είχε γίνει στις 16 Φεβρουαρίου 1973. Τότε περίπου 30 φίλαθλοι είχαν ποδοπατηθεί, όλοι είχαν γλιτώσει με μικροτραυματισμούς. Ήταν ένα καμπανάκι;

Στο πρωτοσέλιδο της Βραδυνής, στο ρεπορτάζ που υπογράφει μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Τράγκας, μαθαίνουμε πως η πόρτα είχε ανοίξει μίση ώρα πριν από τη λήξη του αγώνα. Η ειδική επιτροπή για τη διερεύνηση του τραγικού δυστυχήματος είχε ακόμα πολλές «γκρίζες ζώνες» να διαφωτίσει.

Στο ρεπορτάζ της εφημερίδας μαθαίνουμε επίσης, πως «αν δεν ήταν το σκορ 6-0 - δηλαδή τόσο εντυπωσιακό - τίποτα δεν θα είχε συμβεί. Αυτό θα το αφήσουμε ασχολίαστο.

