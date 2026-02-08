Η YouTuber των 20 εκατομμυρίων followers που απλά μια μέρα εξαφανίστηκε

Tα σύγχρονα media έχουν «χτιστεί» πάνω στην αυτοαναφορικότητα και τη ματαιοδοξία του μέσου χρήστη, που εργάζεται άοκνα για να χαρίσει περιεχόμενο στις πλατφόρμες: δίνει στιγμές από τη ζωή του, έξυπνα μονταρισμένες, ώστε να πάρει πίσω τα προσδοκούμενα likes ή το ρεκόρ θέασης του εκάστοτε post/reel/story.

Κάπως έτσι διαμορφώνεται μέσα μας η ιδέα πως είμαστε οι επικεφαλής της σελίδας μας, του brand μας, ενώ στην πραγματικότητα δουλεύουμε για τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ και όλους τους υπόλοιπους δημιουργούς των πιο εμπορικών ψηφιακών μέσων, τους γεμίζουμε τα feed με τις πιο προσωπικές στιγμές μας.

Η Τζίνα Μαρμπλς (αληθινό όνομα, Τζίνα Μούρεϊ) ήταν μια ταπεινή, σκληρά εργαζόμενη εργάτρια του YouTube. Σχολίαζε τη ζωή γύρω της με τρόπο αιχμηρό, με χιούμορ, χωρίς να «μασάει» τα λόγια της. Κάπως έτσι, στα τέλη της δεκαετίας του 2010, έφτασε να μετρά περισσότερους από 20.000.000 συνδρομητές.

Και ύστερα, έδωσε το πρόσταγμα για το τέλος. Σκοτάδι.

Γιατί η Τζίνα Μαρμπλς σταμάτησε να ανεβάζει βίντεο στο YouTube

Στις 25 Ιουνίου 2020, η ινφλουένσερ ανέβασε το βίντεο που έμελλε να είναι το τελευταίο της στο YouTube, με τίτλο A Message, στο οποίο ανακοίνωσε την απόφασή της να αποχωρήσει από το κανάλι της για αόριστο χρονικό διάστημα. Ζήτησε συγγνώμη για τα προσβλητικά βίντεο που είχε δημιουργήσει περίπου δέκα χρόνια νωρίτερα, τονίζοντας ότι ποτέ δεν είχε σκοπό να πληγώσει κανέναν.

«Μου ζητείται να απαντήσω για πράγματα που έχω κάνει στο παρελθόν. Παράλληλα, λαμβάνω πολλά tweets από ανθρώπους που λένε, σε αγαπάμε, είσαι μια βασίλισσα χωρίς σκάνδαλα. Αυτό πάντα με φέρνει σε αμηχανία, γιατί δεν είμαι βασίλισσα, είμαι άνθρωπος», είπε.

«Όσοι με παρακολουθούν καιρό στο διαδίκτυο γνωρίζουν ότι αυτό δεν ισχύει. Έχω κάνει σίγουρα πράγματα στο παρελθόν που δεν ήταν σωστά, δεν ήμουν αλάνθαστη. Προσπάθησα όμως να ωριμάσω και να γίνω καλύτερος άνθρωπος».

Τι το τόσο κακό έκανε η Τζίνα Μαρμπλς

Σύμφωνα με το BBC Social, το 2011, η Βρετανίδα δημιουργός είχε ανεβάσει βίντεο που μιμούνταν τη ράπερ Νίκι Μινάζ, με μαύρη μπογιά στο πρόσωπο της. Η ίδια όμως επέμεινε πως δεν δέχτηκε κάποιου είδους cancel ώστε να αναγκαστεί να κλείσει το λογαριασμό της, απλά θέλησε να αφήσει πίσω της αυτό τον τρόπο δημιουργικής έκφρασης και να προχωρήσει σε κάτι διαφορετικό και σίγουρα offline.

Σήμερα δεν βρίσκεται σε κάποιο social μέσο και δίνει status για τη ζωή της μόνο μέσα από τα social media του συζύγου της, Τζούλιαν Σολομίτα. Offline, κυριολεκτικά.