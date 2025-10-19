Ιωαννίδης: Υπέγραψε με γκολ και ασίστ τη δραματική πρόκριση της Σπόρτινγκ στο Κύπελλο

Μετά τον Βαγγέλη Παυλίδη με τη Μπενφίκα, ήρθε η σειρά του Φώτη Ιωαννίδη να πάρει από... χεράκι τη Σπόρτινγκ και να τη στείλει στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Πορτογαλίας. Ο Έλληνας επιθετικός με γκολ και ασίστ ήταν καταλυτικός στη νίκη - πρόκριση των Λιονταριών στην έδρα της Πάσος Φερέιρας, την οποία λύγισαν στην παράταση με 3-2 (2-2 κ.δ) και προκρίθηκαν στη φάση των «32» του Κυπέλλου.

Η Πάσος Φερέιρα είχε προηγηθεί στο σκορ από το 18΄με τον Λουμούνγκο, όμως τέσσερα λεπτά αργότερα ο Γκονσάλβες έφερε το ματς στα ίσα από ασίστ του Ιωαννίδη. Στο 49΄ο Βίκτορ έδωσε και πάλι το προβάδισμα στους γηπεδούχους, όμως η ισορροπία αποκαταστάθηκε στο 61΄από τον Έλληνα φορ, ο οποίος με τρομερή κεφαλιά έπειτα από εκτέλεση κόρνερ έγραψε το 2-2.

