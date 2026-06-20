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ΗΠΑ – Αυστραλία 2-0: Εύκολο τρίποντο, εύκολη πρόκριση στα νοκ άουτ του Μουντιάλ 2026

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κέρδισαν την Αυστραλία με 2-0 και «κλείδωσαν» την συμμετοχή τους στην επόμενη φάση του Μουντιάλ.

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Η φάση του 2-0 των ΗΠΑ επί της Αυστραλίας | AP Photo
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