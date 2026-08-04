Δολοφονία influencer στο Μεξικό: Αρχηγός καρτέλ πίσω από το έγκλημα - Είχε παρατήσει τον γιο του η 23χρονη

Η δολοφονία μιας influencer στο Μεξικό σε live μετάδοση, είχε συγκλονίσει την τοπική κοινωνία το 2025, και τις τελευταίες ημέρες που οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, τα βλέμματα είναι στραμμένα σε αρχηγό καρτέλ.

Ο Ramón Ángel Álvarez Ayala, γνωστός και ως «El R-1», συνελήφθη κατά τη διάρκεια κοινής στρατιωτικής και αστυνομικής επιχείρησης, δήλωσαν αξιωματούχοι. Οι μεξικανικές αρχές τον αναγνώρισαν ως τον αρχηγό της Los Rs, μιας εγκληματικής ομάδας που συνδέεται με το καρτέλ Jalisco New Generation, ή CJNG.

Οι αξιωματούχοι, όπως μεταφέρει το Fox Nes, ισχυρίζονται ότι ο Álvarez Ayala διέταξε και χρηματοδότησε τη δολοφονία του δημάρχου της Uruapan, Carlos Manzo, τον Νοέμβριο του 2025. Η εγκληματική του ομάδα συνδέθηκε επίσης με τη δολοφονία της influencer, της οποίας ο πρώην σύντροφος είναι γιος του Álvarez Ayala, σύμφωνα με τις αρχές.

El “R1” ordenó el asesinato de la influencer Valeria Márquez a petición de su hijo en mayo del año pasado. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reveló que el hijo del capo y la joven mantenían una relación y ya la había amenazado en varias ocasiones: pic.twitter.com/x1dFFN1Lko — Nacho Lozano (@nacholozano) August 1, 2026

«Ο 'El R-1' αναγνωρίζεται ως ο κύριος ηγέτης των Los Rs, μιας από τις πιο βίαιες εγκληματικές ομάδες που συνδέονται με την CJNG, με επιχειρήσεις στο Απατζίνγκαν, την Ουρουαπάν και τη Μορέλια, στο Μιτσοακάν, καθώς και στο Χαλίσκο», δήλωσε ο Γκαρσία Χάρφουτς σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στο X.

«Αυτή η οργάνωση εμπλέκεται σε εκβιασμούς, δολοφονίες και εμπορία ναρκωτικών, επηρεάζοντας άμεσα παραγωγούς, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και οικογένειες στην περιοχή», πρόσθεσε.

Μεξικό: Πώς έγινε η δολοφονία της influencer

Όπως είχε αναφέρει προηγουμένως στο μέσο, ότι η Βαλέρια, μια δημοφιλής δημιουργός του TikTok με περισσότερους από 100.000 ακόλουθους, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε ενώ έκανε ζωντανή μετάδοση από το κομμωτήριο της στο Ζαποπάν του Χαλίσκο.

Tο βίντεο εμφανίστηκε να δείχνει έναν άνδρα να μπαίνει στο κομμωτήριο, ρωτώντας: «Είσαι η Βαλέρια;» πριν δώσει στον Μάρκες ένα δώρο.

Ο άνδρας φέρεται στη συνέχεια να την πυροβόλησε στο στήθος και το κεφάλι. Η Μάρκες κατέρρευσε μπροστά στην κάμερα πριν ένα άλλο άτομο τερματίσει τη ζωντανή μετάδοση, όπως φαίνεται στο βίντεο.

