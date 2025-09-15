Μαγική εμφάνιση έκανε ο Εμμανουήλ Καραλής στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ανοιχτού στίβου στο Τόκιο.

Όπως μεταδίδει η Πηνελόπη Γκιώνη από το Τόκιο για το gazzetta, ο αθλητής του Χάρη Καραλή άφησε το αρχικό ύψος στα 5.55μ και μπήκε απευθείας στα 5.75μ, όπου με ένα άνετο και ολόσωστο άλμα τα ξεπέρασε και συνέχισε. Έπειτα, άφησε τα 5.85μ για να μπει στα 5.90μ. Με ένα άλμα καθαρό και πολύ ψηλό, ξεπέρασε τα 5.90μ στην πρώτη προσπάθεια χωρίς να δυσκολευτεί ούτε λίγο και συνέχισε.

Στα 5.95μ έκανε το πρώτο του άκυρο στον αγώνα καθώς έριξε τον πήχη ενώ το ίδιο συνέβη και στη δεύτερη προσπάθειά του. Στην τρίτη του προσπάθεια, και ενώ βρισκόταν με την πλάτη στον τοίχο καθώς έπρεπε να το περάσει αν ήθελε να συνεχίσει να διεκδικεί το βάθρο, μπήκε και έκανε ένα εξαιρετικό άλμα και το υπερέβη. Με αυτό του το άλμα βρισκόταν στην τέταρτη θέση.

Kαραλής: Ανάμεσα στους κορυφαίους η θέση του

Ο πήχης ανέβηκε στα 6 μέτρα και εκεί ο Μανόλο επιβεβαίωσε πως η θέση του είναι ανάμεσα στους κορυφαίους και με ένα εξαιρετικό άλμα ξεπέρασε τα 6 μέτρα για 13η φορά στην καριέρα του και μπήκε ξανά σε τροχιά μεταλλίων! Λίγο αργότερα, οι Μάρσαλ και Κέντριξ που τον πολιορκούσαν δεν κατάφεραν να περάσουν τα 6 μέτρα και έτσι ο Μανόλο εξασφάλισε μετάλλιο!

Ντουπλάντις και Καραλής άφησαν τα 6.05μ και πήγαν στα 6.10μ, εκεί που ο Μόντο πέρασε με την πρώτη ενώ ο Μανόλο είχε μία άκυρη. Ο Καραλής άφησε το 6.10μ, για να δοκιμάσει το 6.15μ με μία προσπάθεια χωρίς επιτυχία όμως και έτσι με μόλις ένα άλμα στη διάθεσή του πήγε στα 6.20μ. Εκεί, έριξε τον πήχη αλλά αποθεώθηκε από το κοινό για την τεράστια προσπάθειά του.

Ο Ντουπλάντις ξεπέρασε τα 6.10μ και 6.15μ και έβαλε τον πήχη στα 6.30μ.

Νέο παγκόσμιο ρεκόρ από τον Ντουπλάντις - «Πέταξε» στα 6,30μ.

Φοβερός και τρομερός Μόντο Ντουπλάντις που έκανε ακόμη ένα παγκόσμιο ρεκόρ στην καριέρα του. Πέταξε, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου του Τόκιο στα 6.30μ. καταρρίπτοντας το προσωπικό του ρεκόρ για 14η φορά.

Ο Σουηδός αθλητής, έχοντας εξασφαλίσει το χρυσό μετάλλιο, δοκίμασε για ακόμη μία φορά να σπάσει το ρεκόρ του αγωνίσματος. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης του Παρισιού δοκίμασε δύο φορές, στις οποίες με το γόνατο έριξε τον πήχη κάτω, με την τρίτη να είναι και η... φαρμακερή.

Ο Ντουπλάντις πέρασε τα 6.30μ και καταχειροκροτήθηκε από το κοινό που βρέθηκε στο στάδιο του Τόκιο για να παρακολουθήσει τις προσπάθειες των κορυφαίων αθλητών του κόσμου.