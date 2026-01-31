Ηρακλής - Καρδίτσα: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Στη Θεσσαλονίκη και το Ιβανώφειο, ανοίγει η αυλαία της 17ης αγωνιστικής στη Stoiximan GBL, εκεί που ο Ηρακλής θα υποδεχθεί την Καρδίτσα. Η αναμέτρηση Ηρακλής - Καρδίτσα κάνει τζάμπολ στις 16:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ΕΡΤ2 Σπορ.
Ο Ηρακλής ως γηπεδούχος έχει ρεκόρ 4-3 έχοντας κερδίσει τα δύο τελευταία παιχνίδια στο γήπεδο του απέναντι στον Πανιώνιο και το Περιστέρι με διψήφιες διαφορές (14 και στα δύο) και έχοντας βρεθεί σε αυτά μπροστά με 20+ πόντους στην εξέλιξη του πρώτου ημιχρόνου.
Η Καρδίτσα Ιαπωνική πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη υπό το βάρος των πέντε διαδοχικών ηττών που την ανάγκασαν να υποχωρήσει στη 10η θέση (4-11) και να βρίσκεται πλέον μία μόνο νίκη πάνω από τους ουραγούς Μαρούσι Chery και Πανιώνιο Cosmorama Travel. Η θεσσαλική ομάδα είναι η μόνη που δεν έχει νίκη μακριά από το γήπεδο της (0-7).
Το πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής
Σάββατο 31/1
16.00 Ηρακλής - Καρδίτσα
18.15 Ολυμπιακός - Περιστέρι
18.15 ΑΕΚ - Κολοσσός
Κυριακή 1/2
13.00 Μαρούσι - Πανιώνιος
16.00 Άρης - Παναθηναϊκός
Τετάρτη 25/3
18.00 ΠΑΟΚ - Μύκονος
- Αρχεία Έπσταιν: Σοκαριστικές φωτογραφίες δείχνουν τον πρίγκιπα Άντριου σκυμμένο πάνω από γυναίκα στο πάτωμα
- Η ταινία και ο ρόλος για τα οποία διέγραψε το ΚΚΕ τον Μιμή Φωτόπουλο
- Πεθαίνοντας στους χώρους δουλειάς: Η Βιολάντα, τα ελλιπή στοιχεία και τα «αόρατα» εργατικά ατυχήματα
- O «μακάβριος θρύλος» για τις δύο Καρυάτιδες στο μπαλκόνι της Αγίων Ασωμάτων
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.