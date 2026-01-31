Ηρακλής - Καρδίτσα: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Στη Θεσσαλονίκη και το Ιβανώφειο, ανοίγει η αυλαία της 17ης αγωνιστικής στη Stoiximan GBL, εκεί που ο Ηρακλής θα υποδεχθεί την Καρδίτσα. Η αναμέτρηση Ηρακλής - Καρδίτσα κάνει τζάμπολ στις 16:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ΕΡΤ2 Σπορ.

Ο Ηρακλής ως γηπεδούχος έχει ρεκόρ 4-3 έχοντας κερδίσει τα δύο τελευταία παιχνίδια στο γήπεδο του απέναντι στον Πανιώνιο και το Περιστέρι με διψήφιες διαφορές (14 και στα δύο) και έχοντας βρεθεί σε αυτά μπροστά με 20+ πόντους στην εξέλιξη του πρώτου ημιχρόνου.

Η Καρδίτσα Ιαπωνική πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη υπό το βάρος των πέντε διαδοχικών ηττών που την ανάγκασαν να υποχωρήσει στη 10η θέση (4-11) και να βρίσκεται πλέον μία μόνο νίκη πάνω από τους ουραγούς Μαρούσι Chery και Πανιώνιο Cosmorama Travel. Η θεσσαλική ομάδα είναι η μόνη που δεν έχει νίκη μακριά από το γήπεδο της (0-7).

Το πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής

Σάββατο 31/1

16.00 Ηρακλής - Καρδίτσα

18.15 Ολυμπιακός - Περιστέρι

18.15 ΑΕΚ - Κολοσσός

Κυριακή 1/2

13.00 Μαρούσι - Πανιώνιος

16.00 Άρης - Παναθηναϊκός

Τετάρτη 25/3

18.00 ΠΑΟΚ - Μύκονος