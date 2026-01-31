Μενού

Ηρακλής - Καρδίτσα: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ηρακλής - Καρδίτσα σήμερα στη Θεσσαλονίκη για τη 17η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Reader symbol
Newsroom
Ηρακλής - Καρδίτσα μπάσκετ
Καρδίτσα - Ηρακλής μπάσκετ | ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ / EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+

Στη Θεσσαλονίκη και το Ιβανώφειο, ανοίγει η αυλαία της 17ης αγωνιστικής στη Stoiximan GBL, εκεί που ο Ηρακλής θα υποδεχθεί την Καρδίτσα. Η αναμέτρηση Ηρακλής - Καρδίτσα κάνει τζάμπολ στις 16:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ΕΡΤ2 Σπορ.

Ο Ηρακλής ως γηπεδούχος έχει ρεκόρ 4-3 έχοντας κερδίσει τα δύο τελευταία παιχνίδια στο γήπεδο του απέναντι στον Πανιώνιο και το Περιστέρι με διψήφιες διαφορές (14 και στα δύο) και έχοντας βρεθεί σε αυτά μπροστά με 20+ πόντους στην εξέλιξη του πρώτου ημιχρόνου.

Η Καρδίτσα Ιαπωνική πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη υπό το βάρος των πέντε διαδοχικών ηττών που την ανάγκασαν να υποχωρήσει στη 10η θέση (4-11) και να βρίσκεται πλέον μία μόνο νίκη πάνω από τους ουραγούς Μαρούσι Chery και Πανιώνιο Cosmorama Travel. Η θεσσαλική ομάδα είναι η μόνη που δεν έχει νίκη μακριά από το γήπεδο της (0-7).

Το πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής

Σάββατο 31/1

16.00 Ηρακλής - Καρδίτσα
18.15 Ολυμπιακός - Περιστέρι
18.15 ΑΕΚ - Κολοσσός

Κυριακή 1/2

13.00 Μαρούσι - Πανιώνιος 
16.00 Άρης - Παναθηναϊκός

Τετάρτη 25/3

18.00 ΠΑΟΚ - Μύκονος

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ