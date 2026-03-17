Μαμαλάκης για την υγεία του: «Με χτύπαγε σαν χταπόδι τρία χρόνια, είχα γίνει ανορεκτικός»

Τα τελευταία χρόνια υπήρξαν δύσκολα για τον γνωστό μάγειρα Ηλία Μαμαλάκη με τα «χτυπήματα» σε θέματα υγείας να είναι απανωτά.

Πλέον όπως παραδέχεται έχει δυναμώσει. «Δεν πέρασα μια περιπέτεια, με πήρε και με χτύπαγε σαν χταπόδι τρία χρόνια. Τώρα είναι η φάση που απαλλάσσομαι απ’ όλα αυτά… Δυνάμωσα, πήρα κάποια κιλά που είχα χάσει, είχα γίνει ανορεκτικός», περιέγραψε μιλώντας στο «Πρωινό» όπου μεταξύ άλλων δήλωσε ότι «Το να ξυπνάς το πρωί και να μην έχεις δουλειά είναι το χειρότερο πράγμα στον κόσμο».

Τα χρήματα που έβγαλε στην πορεία του του επιτρέπουν όπως ανέφερε να ζει σήμερα αξιοπρεπώς: «Και έβγαλα και έφαγα λεφτά. Μπορώ και σήμερα να ζω αξιοπρεπώς, εκτός από την σύνταξή μου».

Ανάμεσα σε άλλα ο Ηλίας Μαμαλάκης μίλησε και για τη Βέφα Αλεξιάδου λέγοντας πως έφυγε πικραμένη: «Αισθανότανε αυτοκράτορα, ξαφνικά σε αυτή την αυτοκρατορία δεν της άρεσε που τη μοιράστηκε. Είχε ένα άδικο και κακό τέλος. Έφυγε πικραμένη και μόνη της. Θυμάμαι έγραψε ένα βιβλίο για τη ζωή της, περίμενε να γίνει πάταγος, δεν έγινε πάταγος. Τη στενοχώρησε πάρα πολύ αυτό».