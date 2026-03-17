Με αυθορμητισμό, χαμόγελο αλλά και έκπληξη για τα όσα έχει ακούσει τις τελευταίες ημέρες για τις τηλεοπτικές της απόπειρες τοποθετήθηκε στο Real View η Modern Cinderella.
Η influencer και Tiktoker βρίσκεται στην παρουσίαση των backstage του J2US και απέκτησε και τη δική της late night εκπομπή Cinderella Nights που ξεκίνησε με ψυχρή ανταπόκριση από τους τηλεθεατές.
«Είναι κάποιες λέξεις που δεν τις καταλαβαίνω. Αυτά τα lead in και παίρνεις από την προηγούμενη εκπομπή» σχολίασε στην εκπομπή Real View. Αν και η ίδια νιώθει τέλεια στην εκπομπή δεν νιώθει το ίδιο και για τα σχόλια που γίνονται για αυτή.
«Στην εκπομπή νιώθω τέλεια, όταν βγαίνω από την εκπομπή βλέπω πάρα πολύ κράξιμο, με έχουν κατακράξει όλες οι εκπομπές. Βγήκε ένας και με είπε "αυτό"».
- Modern Cinderella: «Στην εκπομπή νιώθω τέλεια, αλλά με έχουν κατακράξει»
