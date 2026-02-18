Ηρακλής - Μύκονος: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Ηρακλής απέναντι στη Μύκονο απόψε (18/02) για τα προημιτελικά του Allwyn Final 8 του 51ου Κυπέλλου Ελλάδας που διεξάγεται στα «Δύο Αοράκια» στο Ηράκλειο Κρήτης με τζάμπολ στις 17:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Ο «Γηραιός» εξασφάλισε την πρόκρισή του στην τελική φάση του Κυπέλλου, αποκλείοντας τον Κολλοσό Ρόδου στο Ιβανώφειο με 80–76.
Από την άλλη μεριά, η ομάδα των Κυκλάδων πήρε την πρόκριση χάρη σε ένα μεγάλο τρίποντο από τον Διονύση Σκουλίδα λίγο πριν από τη λήξη του αγώνα απέναντι στην Καρδίτσα, την οποία νίκησε με 76-75 και πήρε για πρώτη φορά το εισιτήριο για το Final 8 της διοργάνωσης.
Ο νικητής του ζευγαριού θα αναμετρηθεί στα ημιτελικά με τον νικητή του Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ.
Τα ζευγάρια του Final 8
Προημιτελικά
Τρίτη 17 Φεβρουαρίου
- Μαρούσι - Άρης 17:00 ΕΡΤ2
- Ολυμπιακός - ΑΕΚ 20:00 ΕΡΤ2
Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου
- Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 20:00 ΕΡΤ2
- Ηρακλής - Μύκονος 17:00 ΕΡΤ2
Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου
Ημιτελικά
- Μαρούσι/Άρης – Ολυμπιακός/ΑΕΚ 17:00 ΕΡΤ2
- Ηρακλής/Μύκονος – Παναθηναϊκός/ΠΑΟΚ 20:00 ΕΡΤ2
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου
Τελικός
20:00 ΕΡΤ2
