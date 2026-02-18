Ηρακλής - Μύκονος: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Ηρακλής απέναντι στη Μύκονο απόψε (18/02) για τα προημιτελικά του Allwyn Final 8 του 51ου Κυπέλλου Ελλάδας που διεξάγεται στα «Δύο Αοράκια» στο Ηράκλειο Κρήτης με τζάμπολ στις 17:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Ο «Γηραιός» εξασφάλισε την πρόκρισή του στην τελική φάση του Κυπέλλου, αποκλείοντας τον Κολλοσό Ρόδου στο Ιβανώφειο με 80–76.

Από την άλλη μεριά, η ομάδα των Κυκλάδων πήρε την πρόκριση χάρη σε ένα μεγάλο τρίποντο από τον Διονύση Σκουλίδα λίγο πριν από τη λήξη του αγώνα απέναντι στην Καρδίτσα, την οποία νίκησε με 76-75 και πήρε για πρώτη φορά το εισιτήριο για το Final 8 της διοργάνωσης.

Ο νικητής του ζευγαριού θα αναμετρηθεί στα ημιτελικά με τον νικητή του Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ.

Τα ζευγάρια του Final 8

Προημιτελικά

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου

Μαρούσι - Άρης 17:00 ΕΡΤ2

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 20:00 ΕΡΤ2

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 20:00 ΕΡΤ2

Ηρακλής - Μύκονος 17:00 ΕΡΤ2

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου

Ημιτελικά

Μαρούσι/Άρης – Ολυμπιακός/ΑΕΚ 17:00 ΕΡΤ2

Ηρακλής/Μύκονος – Παναθηναϊκός/ΠΑΟΚ 20:00 ΕΡΤ2

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

Τελικός

20:00 ΕΡΤ2