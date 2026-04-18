Ηρακλής - ΠΑΟΚ LIVE από το Ιβανώφειο για το μπάσκετ

Το ντέρμπι της 25ης αγωνιστικής στη Stoixman GBL φιλοξενείται στο Ιβανώφειο με τον Ηρακλή να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ που πλέον στοχεύει στην 3η θέση. Η αναμέτρηση Ηρακλής - ΠΑΟΚ κάνει τζάμπολ στις 18:15 με τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ2 Σπορ και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Οι τέσσερις διαδοχικές ήττες –η τελευταία ήταν από τον Πανιώνιο εκτός έδρας- μέσα από τις οποίες έφτασε τις έξι στα τελευταία επτά παιχνίδια του, δεν επέτρεψαν στον Ηρακλή να «κλειδώσει» την παρουσία του στα playoffs. Εξακολουθεί ωστόσο να βρίσκεται στις προνομιούχες θέσεις και αν καταφέρει να μείνει σε αυτές, θα είναι παρών στην post season για πρώτη φορά μετά το 2004.

Ο ΠΑΟΚ κέρδισε μεσοβδόμαδα το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης απέναντι στον Άρη, φτάνοντας τις τέσσερις, διαδοχικές επιτυχίες Πρωταθλήματος, όλες στο «παλατάκι». Είναι η τρίτη φορά που έφτασε φέτος σε ένα σερί τεσσάρων ή περισσότερων νικών και μέσα από αυτήν «έπιασε» την ΑΕΚ στην 3η θέση της βαθμολογίας, ωστόσο η «Ένωση» διατηρεί το πλεονέκτημα στη μεταξύ τους ισοβαθμία.