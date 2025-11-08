Ηρακλής - ΠΑΣ Γιάννινα: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ντέρμπι από... τα παλιά το μεσημέρι του Σαββάτου (8/11) στη Θεσσαλονίκη. Ηρακλής - ΠΑΣ Γιάννινα στις 14:00 στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής του Βόρειου Ομίλου της Super League 2. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από το Action 24.
Ο Ηρακλής φιγουράρει στην πρώτη θέση του ομίλου έχοντας 5 νίκες και 3 ισοπαλίες σε 8 αγωνιστικής, σε αντίθεση με τους Γιαννιώτες που βρίσκονται στην τελευταία θέση (10η) έχοντας 1 νίκη και 2 ισοπαλίες, ενώ έχουν γνωρίσει και 5 ήττες.
Σημειώνεται πως ο ΠΑΣ Γιάννινα ενημέρωσε τους φιλάθλους της ότι δεν θα επιτραπεί η οργανωμένη μετακίνηση τους προς το Καυτανζόγλειο, για τον αγώνα με τον Ηρακλή, μετά από την απόφαση του τμήματος Επαγγελματικών Αθλητικών Διοργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
