Ηρακλής - Περιστέρι LIVE από το Ιβανώφειο για το μπάσκετ

Στο Ιβανώφειο συνεχίζεται το πρόγραμμα του Σαββάτου για τη 13η αγωνιστική στη Stoixman GBL, της πρώτης μέσα στο 2026. Ηρακλής - Περιστέρι LIVE στις 18:15 με τηλεοπτική μετάδοση από το ΕRTSPORTS 1 και ενημέρωση από το Liveblog του Gazzetta.

Ο Ηρακλής επέστρεψε στις επιτυχίες με την εντός έδρας επικράτηση επί του Πανιωνίου και ψάχνει μία ακόμη με την οποία θα φτάσει στο 50% (6-6). Η τελευταία φορά που οι «κυανόλευκοι» δεν είχαν αρνητικό πρόσημο στον πρώτο γύρο της κανονικής περιόδου ήταν στην περίοδο 2003-04 όταν είχαν ρεκόρ 8-5.

Το Περιστέρι προέρχεται από τρεις διαδοχικές ήττες που είναι το μεγαλύτερο σερί του στο φετινό Πρωτάθλημα και μέσα από το οποίο υποχώρησε στο 5-6. Το παιχνίδι της περασμένης Κυριακής κόντρα στον Προμηθέα Πάτρας ήταν το πρώτο στο οποίο σημείωσε 80+ πόντους και δεν κέρδισε. Πριν από αυτό μετρούσε 4/4 στα ματς που έφτασε ή και ξεπέρασε τους 80 και 0/5 σε εκείνα που δεν έφτασε τους 80 πόντους.

Το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής

Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026

Μύκονος - ΠΑΟΚ 15:45

Προμηθέας - ΑΕΚ 18:15

Ηρακλής - Περιστέρι 18:15

Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026

Κολοσσός - Μαρούσι 13:00

Άρης - Ολυμπιακός 13:00

Παναθηναϊκός - Καρδίτσα 16:00

Η βαθμολογία της Stoiximan GBL

1. Ολυμπιακός 11-0

2. Παναθηναϊκός 10-1

3. ΠΑΟΚ 9-2

4. ΑΕΚ 7-4

5. Προμηθέας 6-5

6. Άρης 5-6

7. Μύκονος 5-6

8. Περιστέρι 5-6

---------------------------

9. Ηρακλής 5-6

10. Καρδίτσα 4-7

11. Μαρούσι 2-9

12. Κολοσσός 2-9

---------------------------

13. Πανιώνιος 1-11

