Ηρακλής - Περιστέρι: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ηρακλής - Περιστέρι σήμερα στις 18:15 από το Ιβανώφειο της Θεσσαλονίκης για τη 13η αγωνιστική στη Stoiximan GBL. Το κανάλι του αγώνα.

Ηρακλής μπάσκετ
Ηρακλής μπάσκετ | ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI
Στη Θεσσαλονίκη και το Ιβανώφειο ολοκληρώνεται το πρόγραμμα του Σαββάτου για τη 13η αγωνιστική στη Stoixman GBL, της πρώτης μέσα στο 2026. Στις 18:15 αρχίζει η αναμέτρηση Ηρακλής - Περιστέρι που θα κρίνει το πλασάρισμα των δύο ομάδων εν όψει του Κυπέλλου. Ο αγώνα θα μεταθοδεί τηλεοπτικά από το ΕRTSPORTS 1.

Ο Ηρακλής επέστρεψε στις επιτυχίες με την εντός έδρας επικράτηση επί του Πανιωνίου και ψάχνει μία ακόμη με την οποία θα φτάσει στο 50% (6-6). Η τελευταία φορά που οι «κυανόλευκοι» δεν είχαν αρνητικό πρόσημο στον πρώτο γύρο της κανονικής περιόδου ήταν στην περίοδο 2003-04 όταν είχαν ρεκόρ 8-5.

Το Περιστέρι προέρχεται από τρεις διαδοχικές ήττες που είναι το μεγαλύτερο σερί του στο φετινό Πρωτάθλημα και μέσα από το οποίο υποχώρησε στο 5-6. Το παιχνίδι της περασμένης Κυριακής κόντρα στον Προμηθέα Πάτρας ήταν το πρώτο στο οποίο σημείωσε 80+ πόντους και δεν κέρδισε. Πριν από αυτό μετρούσε 4/4 στα ματς που έφτασε ή και ξεπέρασε τους 80 και 0/5 σε εκείνα που δεν έφτασε τους 80 πόντους.

Το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής

Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026

Μύκονος - ΠΑΟΚ 15:45
Προμηθέας - ΑΕΚ 18:15
Ηρακλής - Περιστέρι 18:15

Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026

Κολοσσός - Μαρούσι 13:00
Άρης - Ολυμπιακός 13:00
Παναθηναϊκός - Καρδίτσα 16:00

Η βαθμολογία της Stoiximan GBL

1. Ολυμπιακός 11-0
2. Παναθηναϊκός 10-1
3. ΠΑΟΚ 9-2
4. ΑΕΚ 7-4
5. Προμηθέας 6-5
6. Άρης 5-6
7. Μύκονος 5-6
8. Περιστέρι 5-6
---------------------------
9. Ηρακλής 5-6
10. Καρδίτσα 4-7
11. Μαρούσι 2-9
12. Κολοσσός 2-9
---------------------------
13. Πανιώνιος 1-11

 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ