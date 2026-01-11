Μενού

Ιράν: O Ταρέμι «φώναξε» για τον λόγο που δεν πανηγυρίζει

Ο Μεχντί Ταρέμι σκόραρε απέναντι στον Ατρόμητο, αλλά δεν πανηγύρισε, κίνηση που κάθε άλλο παρά τυχαία δεν ήταν, αφού ο Ιρανός φορ έστειλε μήνυμα συμπαράστασης.

Reader symbol
Newsroom
Ταρέμι - Ολυμπιακός
Ο Ταρέμι στο Ολυμπιακός - Ατρόμητος | Eurokinissi/KLODIAN LATO
  • Α-
  • Α+

Ο Μεχντί Ταρέμι στις δηλώσεις του στην NOVA και σε ερώτηση για το εάν το γεγονός πώς δεν πανηγυρίζει τα γκολ του στον Ολυμπιακό έχει να κάνει με την δύσκολη κατάσταση με τον Ιράν τόνισε: «Ναι ότι δεν πανηγυρίζω έχει να κάνει με την κατάσταση στην χώρα μου. Ως παίκτης είμαι με τον λαό. Όλο αυτό έχει να κάνει με την κατάσταση στην χώρα μου σε σχέση με την Κυβέρνηση και τον λαό. Δεν θα μπορούσα να είμαι χαρούμενος. Συμπαρίσταμαι στον λαό. Δεν πανηγυρίζω ως ένδειξη συμπαράστασης προς τον λαό του Ιράν».

Τι εννοούσε όμως ο φορ των «ερυθρόλευκων»; Ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση στο Ιράν και γιατί είναι τόσο σοβαρή;

Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ