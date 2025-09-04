Ισπανία - Ελλάδα 86-90: Με το Ισραήλ η Εθνική στους «16»

Η Εθνική Ελλάδας κέρδισε με 86-90 την Ισπανία, πήρε την πρωτιά του ομίλου της και στους «16» του Ευρωμπάσκετ θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ στη Ρίγα για την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Μετά από ένα ματς θρίλερ και με τους Ντόρσεϊ και Γιάννη Αντετοκούνμπο μπροστάρηδες, η επίσημη αγαπημένη «καθάρισε» την Ισπανία.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επικράτησε με 90-86 της «ρόχα» (2-3) στη Λεμεσό, για την 5η και τελευταία αγωνιστική της Α΄ φάσης της διοργάνωσης, κερδίζοντας το σύνολο του Σέρτζιο Σκαριόλο για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια και αποκλείοντας από τη συνέχεια τους Ισπανούς, οι οποίοι δεν είχαν τερματίσει εκτός της πρώτης οκτάδας σε Ευρωμπάσκετ από το 1977!

Η «επίσημη αγαπημένη» προηγήθηκε ακόμη και με +16 (14-30), πήγε στ’ αποδυτήρια στο +15 (35-50) για να βρεθεί στο -2 (84-82) μετά από ένα κακό επιθετικά 3ο δεκάλεπτο, αλλά να συσπειρωθεί στο τέλος και να δείξει... μέταλλο νικήτριας. Η εθνική είχε 12/25 τρίποντα (9/28 η Ισπανία) και παρά το γεγονός πως επέτρεψε στους Ισπανούς να ελπίζουν στην πρόκριση μέχρι το τέλος, οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη πήραν αυτό που ήθελαν.

Τα χέρια των Ισπανών έτρεμαν στο τέλος, αφού μια ήττα θα σήμαινε και μια πρώτη ιστορική απουσία τους από τη φάση των «16» ενός Ευρωμπάσκετ. Και με 0/3 από τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, 1/2 του πάουερ φόργουορντ των Μέμφις Γκρίζλις Σάντι Αλντάμα και 1/3 του Λόπεθ-Αροστεγκί στο τέλος, η Πρωταθλήτρια Ευρώπης 2022, Ισπανία, επιστρέφει στη Μαδρίτη ως 5η του 3ου ομίλου (2-3).

Αυτή ήταν η πρώτη νίκη της εθνικής επί της Ισπανίας από το 2013 και η 5η στις 19 μεταξύ τους αναμετρήσεις.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο χρειαζόταν μία μόνο ασίστ για να καταγράψει “ triple double”, με 25 πόντους (9/15 δίποντα, 7/12 βολές), 14 ριμπάουντ, 9 ασίστ σε 31:46΄΄ λεπτά συμμετοχής.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ που είχε 4/5 τρίποντα στην 1η περίοδο, τέλειωσε το ματς με 22 πόντους (6/9 τρίποντα), 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ. Ο Κώστα Σλούκας σημείωσε 12 πόντους, αλλά και τις 2/2 καθοριστικές βολές για το 85-90 υπέρ της εθνικής, στα 7΄΄ πριν τη λήξη. Είχε και 6 ασίστ και 3 ριμπάουντ. Ο Κώστας Παπανικολάου σημείωσε 11 πόντους με 3/8 τρίποντα, μάζεψε 5 ριμπάουντ, μοίρασε και 2 ασίστ.

Mε έντεκα παίκτες παρατάχθηκε η εθνική, καθώς ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, αν και δηλώθηκε στη δωδεκάδα, αισθάνθηκε ενοχλήσεις στη γάμπα και κρίθηκε σκόπιμο να μην επιβαρυνθεί.

Από τους απαρηγόρητους Ισπανούς, στον πάγκο των οποίων βρέθηκε όρθιος για τελευταία φορά ο Ιταλός Σέρτζιο Σκαριόλο, πρώτος σκόρερ αναδείχτηκε ο Χάιμε Πραντίγια με 14 πόντους, 13 πρόσθεσε ο Μάριο Σεντ-Σουπερί, ενώ από 12 είχαν οι Λόπεθ-Αροστεγκί και Αλντάμα. Ο σταρ των Μέμφις Γκρίζλις, Σάντι Αλντάμα, είχε 1/7 τρίποντα!

Τα δεκάλεπτα: 20-31, 35-50, 63-68, 86-90

Ισπανία (Σέρτζιο Σκαριόλο): Πουέρτο 2, Ντε Λαρρέα 6, Πραντίγια 14 (2), Σεντ-Σουπερί 13 (1), Λόπεθ-Αροστεγκί 12 (3), Αλντάμα 12 (1), Μπριθουέλα, Ερνανγκόμεθ Ουίλι 6, Γιούστα 9 (1), Ερνανγκόμεθ Χουάντσο 5 (1), Πάρα 7, Σίμα.

Ελλάδα (Βασίλης Σπανούλης): Ντόρσεϊ 22 (6), Λαρεντζάκης, Τολιόπουλος 4 (1), Σλούκας 12 (2), Καλαϊτζάκης 4, Παπανικολάου 11 (3), Κατσίβελης 3 (1), Αντετοκούνμπο Γ. 25, Αντετοκούνμπο Κ. 6, Αντετοκούνμπο Θ. 1, Μήτογλου 2.