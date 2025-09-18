Ιστορία Παναθηναϊκής αγάπης από τη Μελβούρνη: Μετανάστης με σπάνιο κειμήλιο με το τριφύλλι

Στη Μελβούρνη, στην Αυστραλία, βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η μπασκετική ομάδα του Παναθηναϊκού στο περιθώριο του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», με τους «Πράσινους» να αντιμετωπίζουν σήμερα την Παρτιζάν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, επικρατώντας της με 91-82.
Μάλιστα, κατά τη διάρκεια άφιξης παικτών του Παναθηναϊκού στο αεροδρόμιο της Μελβούρνης καταγράφηκε μία στιγμή «παναθηναϊκής ιστορίας», με την υποδοχή που επιφύλαξε ο ομογενής Δημοσθένης Μανασής.
Όπως αναφέρει ο επίσημος λογαριασμός του Παναθηναϊκού στα social media, ο ομογενής κρατούσε σημαία του Παναθηναϊκού, την οποία ο πατέρας του, Άλκης, έφερε μαζί του στη Μελβούρνη το 1971, όταν μετανάστευσε εκεί.
Παναθηναϊκός: Η ανάρτηση για τον ομογενή
«Ο Δημοσθένης Μανασής ποζάρει με καμάρι κρατώντας τη σημαία του Παναθηναϊκού, την οποία ο πατέρας του, Άλκης, έφερε μαζί του στην Μελβούρνη το 1971, όταν και μετανάστευσε εκεί.
Για εκείνους αποτελεί ένα σπουδαίο κειμήλιο, ένα πολύτιμο φυλαχτό».
