Ιστορία Παναθηναϊκής αγάπης από τη Μελβούρνη: Μετανάστης με σπάνιο κειμήλιο με το τριφύλλι

Στη Μελβούρνη, στην Αυστραλία, βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η μπασκετική ομάδα του Παναθηναϊκού στο περιθώριο του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», με τους «Πράσινους» να αντιμετωπίζουν σήμερα την Παρτιζάν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, επικρατώντας της με 91-82.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια άφιξης παικτών του Παναθηναϊκού στο αεροδρόμιο της Μελβούρνης καταγράφηκε μία στιγμή «παναθηναϊκής ιστορίας», με την υποδοχή που επιφύλαξε ο ομογενής Δημοσθένης Μανασής.

Όπως αναφέρει ο επίσημος λογαριασμός του Παναθηναϊκού στα social media, ο ομογενής κρατούσε σημαία του Παναθηναϊκού, την οποία ο πατέρας του, Άλκης, έφερε μαζί του στη Μελβούρνη το 1971, όταν μετανάστευσε εκεί.

