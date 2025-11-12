Μενού

Ιστορική αγκαλιά Σπανούλη – Ομπράντοβιτς 15 χρόνια μετά

Ο Βασίλης Σπανούλης και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αγκαλιάστηκαν μετά το τέλος του Παρτίζαν - Μονακό .

Η αγκαλιά Σπανούλη και Ομπράντοβιτς | X (Twitter)
Δραματικό ματς που κρίθηκε στο φινάλε το Παρτίζαν – Μονακό, (78-76) αλλά την παράσταση την έκλεψε... μία αγκαλιά!.

Μόλις τελείωσε ο αγώνας, η σκηνή με την αγκαλιά του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς με τον Βασίλη Σπανούλη έκανε τον γύρο της Ευρώπης.

Οι δύο άνδρες αγκαλιάστηκαν θερμά, με τον Ομπράντοβιτς μάλιστα, να μιλάει στο αυτί του προπονητή της Μονακό σε μία σκηνή που είχαμε να δούμε από την αποχώρηση του Kill Bill από τον Παναθηναϊκό για τον Ολυμπιακό το 2010. 

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε για αρκετά δευτερόλεπτα στον Βασίλη Σπανούλη σε «πατρικό» ύφος και όπως ήταν φυσικό στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, ο Σέρβος κόουτς ρωτήθηκε για το τι είπε στον Σπανούλη όταν αγκαλιάστηκαν.

Ο Ζοτς απέφυγε να μπει σε λεπτομέρειες λέγοντας απλά: «Ήταν κάτι πολύ προσωπικό».

