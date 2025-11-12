Ιστορική αγκαλιά Σπανούλη – Ομπράντοβιτς 15 χρόνια μετά

Δραματικό ματς που κρίθηκε στο φινάλε το Παρτίζαν – Μονακό, (78-76) αλλά την παράσταση την έκλεψε... μία αγκαλιά!.
Μόλις τελείωσε ο αγώνας, η σκηνή με την αγκαλιά του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς με τον Βασίλη Σπανούλη έκανε τον γύρο της Ευρώπης.
Οι δύο άνδρες αγκαλιάστηκαν θερμά, με τον Ομπράντοβιτς μάλιστα, να μιλάει στο αυτί του προπονητή της Μονακό σε μία σκηνή που είχαμε να δούμε από την αποχώρηση του Kill Bill από τον Παναθηναϊκό για τον Ολυμπιακό το 2010.
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε για αρκετά δευτερόλεπτα στον Βασίλη Σπανούλη σε «πατρικό» ύφος και όπως ήταν φυσικό στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, ο Σέρβος κόουτς ρωτήθηκε για το τι είπε στον Σπανούλη όταν αγκαλιάστηκαν.
Ο Ζοτς απέφυγε να μπει σε λεπτομέρειες λέγοντας απλά: «Ήταν κάτι πολύ προσωπικό».
- Θρίλερ με τον θάνατο του 26χρονου Αχιλλέα: Έπεσε από πεζογέφυρα στη Συγγρού - Μαρτυρία για τσακωμό
- Νίκη Λυμπεράκη για Καρβέλα: «Δεν συνέβη ποτέ, ήταν ηχητικό εφέ» - Τι ξεκαθάρισε για luben και τον «αερισμό»
- Εικόνες ντροπής στο Νοσοκομείο Ρίου: Περιστέρια τρώνε από πιάτα ασθενών
- Χριστούγεννα από τον Οκτώβριο - Το χρονικό μίας απελπισίας με λαμπιόνια
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.