Ιταλία - Ισπανία μπάσκετ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Η Ιταλία αγωνίζεται κόντρα στην Ισπανία σήμερα (02/09) στον όμιλο της Εθνικής μας για το Eurobasket 2025 με την αναμέτρηση να ξεκινά στις 21:30 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Start και την ΕΡΤ 1 ενώ θα υπάρχει live ενημέρωση και από το Reader.gr.

Οι δύο αντίπαλοι ισοβαθμούν στη δεύτερη θέση του γ' ομίλου καθώς έχουν από δύο νίκες και μία ήττα.

Το βράδυ της Κυριακής (31/08), οι Ιταλοί επικράτησαν της Βοσνίας με σκορ 79-96 ενώ οι Ισπανοί συνέτριψαν την Κύπρο με 91-47.

Η 4η αγωνιστική του Γ' ομίλου

Την Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου, θα παίξουν για τον όμιλο της Κύπρους:

15:00 Ελλάδα - Βοσνία, Novasports Start - ERTNEWS

18:15 Κύπρος - Γεωργία, Novasports Start - ΕΡΤ1

21:30 Ιταλία - Ισπανία, Novasports Start

Γ' ΟΜΙΛΟΣ

1. Ελλάδα 3-0 6β.

2. Ισπανία 2-1 5β.

3. Ιταλία 2-1 5β.

4. Βοσνία/Ερζεγοβίνη 1-2 4β.

---------------------

.5 Γεωργία 1-2 4β.

6. Κύπρος 0-3 3β.